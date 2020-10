Manu Lanzini se sacó la camiseta para festejar su golazo en el descuento, el del 3-3 entre West Ham y Tottenham Crédito: AP photo / Matt Dunham, Pool

La avalancha de goles determinantes, las apariciones fulgurantes y las emociones extremas no llevaron este fin de semana en Europa la firma del puñado de apellidos argentinos que normalmente concentran la atención internacional. De regreso de la productiva doble fecha por las eliminatorias con el seleccionado, Lionel Messi y Lautaro Martínez se diluyeron en las derrotas de Barcelona e Inter. Paulo Dybala, entredicho mediante con un dirigente de Juventus, siguió tan invisible en el calcio -aún no debutó- como lo fue en el plantel de Lionel Scaloni, que no lo tuvo a disposición por un malestar intestinal antes del partido con Ecuador. Hasta el autor del gol en el histórico triunfo en La Paz ante Bolivia, Joaquín Correa, quedó opacado al reincorporarse a Lazio, goleado 3-0 por Sampdoria.

La alta consideración y los elogios se repartieron entre los argentinos que integran un pelotón secundario, que luchan por tener minutos y, a partir de esas oportunidades que no abundan, ir haciéndose un lugar y afianzarse en ligas que representan un objetivo prioritario en sus carreras. Varios de ellos integran la renovación que encaró Scaloni y otros esperan quedar bajo la observación del entrenador.

Messi se agarra la cabeza durante la derrota de Barcelona ante Getafe Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Desde el sábado, y fundamentalmente el domingo, la lista se fue agrandando a medida que se sucedían los partidos en Alemania, Inglaterra e Italia. Empezó con Lucas Alario (un gol en Bayer Leverkusen), siguió con Giovanni Simeone (dos en Cagliari), Germán Pezzella (uno en Fiorentina), Ignacio Pussetto (uno en Udinese), Alexis Mac Allister (uno en Brighton) y Manuel Lanzini (uno en West Ham). Todos esos tantos tuvieron valor metálico, cotizaron en puntos, y más de uno provocó un desborde de adrenalina por las circunstancias. Sin convertir un gol, si bien el 1-0 de Aston Villa a Leicester se empezó a gestar con un pase con el pie desde el arco, Emiliano Martínez volvió a ser una garantía con tres atajadas que ratifican su seguridad y buena ubicación. El guardavallas surgido en Independiente es el menos vencido en la Premier: recibió solo dos goles (ambos de Liverpool) en cuatro jornadas. Ascendido hace dos temporadas, Aston Villa es la revelación. Ganó los cuatro encuentros y está a un punto del líder Everton, que tiene un partido más.

Las siguientes son las connotaciones que rodearon cada caso:

-MANU LANZINI: fue un típico partido de Premier League: un torbellino de adrenalina que parece llevar el resultado para un lado y luego toma una dirección contraria. El Tottenham de Mourinho ganaba 3-0 a los 16 minutos, ventaja que mantuvo hasta los 37 del segundo tiempo. Gareth Bale, que debutó en la Premier al ingresar a 18 minutos del final, desperdició ante el arquero una ocasión para el 4-2. A los 32 ingresó Lanzini, que en las cuatro fechas anteriores había quedado en el banco. Dueño de una muy buena pegada, en el cuarto minuto de descuento le entró a la pelota desde afuera del área, a 28 metros. El remate entró por la escuadra que forman el poste y el travesaño. Golazo y éxtasis para un 3-3 increíble, al que solo le faltó el clima de los hinchas en las tribunas. En el alocado festejo, el ex River se sacó la camiseta y quedó bajo una montaña de compañeros. "Es una alegría volver al gol de esta manera, cuando no estoy teniendo continuidad. Es un envión de confianza", dijo Lanzini, que no marcaba desde mayo de 2019 y acumula 21 tantos en 123 encuentros por Premier. Tras quedar al margen a último momento del Mundial 2018 por una rotura de ligamentos, Lanzini tiene 13 minutos en un amistoso (4-0 a México) del ciclo de Scaloni.

-GIO SIMEONE: a los 25 años, transita por una etapa de madurez en el calcio, donde se afirma como un resolutivo delantero de área para definir a un toque. Marcó dos goles en el 3-2 de Cagliari a Torino y participó en el primer tanto. Puso el 2-1, tras una asistencia de Nández, con un control y un disparo que entró a media altura junto a un palo. Con el 2-2, a 17 minutos del final, arremetió con fiereza entre dos rivales para empujar la pelota a un par de metros del arco. En más de cuatro temporadas en tres equipos de Italia acumula 47 festejos en 150 partidos de Serie A (más cuatro en ocho cotejos por Copa Italia). Formó parte de la primera oleada de convocados de Scaloni y se mantiene como recambio.

Gio Simeone, autor de un doblete en el 3-2 de Cagliari a Torino Crédito: Alberto Gandolfo / NurPhoto

-GERMÁN PEZZELLA: celebró su partido 100 con Fiorentina en Serie A con un gol de cabeza en el 2-2 ante Spezia. Últimamente lo persiguen las lesiones: no pudo completar el partido y se cayó de la primera lista de las eliminatorias por una afección muscular. En el banco del equipo viola estuvo Lucas Martínez Quarta.

-ALEXIS MAC ALLISTER: Scaloni lo incluyó en la última convocatoria, a pesar de que no tenía minutos por la Premier. Este domingo, Brighton perdía 1-0 con Crystal Palace y el entrenador Graham Potter mandó a la cancha al ex Boca a trece minutos del cierre. A los 45, en un ataque tumultuoso por un mal despeje y un rebote, Mac Allister empalmó un derechazo en la entrada al área que superó la estirada del arquero. Fue 1-1 y desahogo para el mediapunta de 21 años, que tiene dos tantos en la Copa de la Liga (Carabao Cup).

Brighton perdía ante Crystal Palace; ingresó Alexis Mac Allister y empató sobre el final Crédito: PETER CZIBORRA / POOL / AFP

-LUCAS ALARIO: las ventas de Havertz y Volland es probable que le dejen más espacio a Alario entre los titulares de Bayer Leverkusen. En cuatro fechas de la Bundesliga, a la que se incorporó hace más de tres años, estuvo desde el comienzo en tres. Con un cabezazo al conectar un córner estableció el 1-0 sobre Mainz. Scaloni lo tiene en cuenta como recambio en una delantera que perfila a Lautaro Martínez como pieza fija, a la espera de lo que ocurra con Sergio Agüero. Alario marcó en los amistosos ante Ecuador y Alemania.

las ventas de Havertz y Volland es probable que le dejen más espacio a Alario entre los titulares de Bayer Leverkusen. En cuatro fechas de la Bundesliga, a la que se incorporó hace más de tres años, estuvo desde el comienzo en tres. a la espera de lo que ocurra con Sergio Agüero. Alario marcó en los amistosos ante Ecuador y Alemania. -IGNACIO PUSSETTO: nunca recibió un llamado del seleccionado, pero sus características de extremo de tranco largo, profundo, comparable a Ocampos, lo ubican como un elegible. Ingresó a 23 minutos del final y con un remate bajo desde fuera del área marcó el 3-2 de Udinese sobre Parma. Con 24 años, debe retomar la continuidad de su primer año en el calcio (35 partidos en 2018/19). Vendido a Watford, no funcionó en la Premier y volvió en préstamo al Friuli para relanzar su carrera.

Pussetto, con un remate desde fuera del área, le dio el triunfo 3-2 a Udinese ante Parma; la pelota debajo de la camiseta, una dedicatoria a su pareja embarazada Crédito: Facebook Udinese

