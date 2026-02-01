Nico Paz falló un penal en el minuto 98 (el tercero desde que está en Como) y se fue llorando

Nico Paz no lo puede creer. Se va llorando del campo de juego. Pudo ser el artícife del triunfo de Como en el último segundo del partido, pero falló un penal y se retiró lleno de frustración. Atalanta rescató un empate sin goles como visitante ante Como por la fecha 23 de la Serie A. Atalanta, que alineó al brasileño Ederson y sufrió la expulsión de Honest Ahanor a los 8′, sumó un punto gracias a Marco Carnesecchi, quien le atajó un penal al argentino en el octavo minuto adicionado de la segunda etapa. El dolor por fallar el penal fue doble en el equipo local, ya que disputó casi todo el encuentro con un futbolista más por la tarjeta roja señalada.

Luego de revisar la acción en el VAR, el árbitro Luca Pairetto cobró el penal por una mano de Giorgio Scalvini, pero Carnesecchi se convirtió en el héroe del Atalanta al enviar al córner el remate de Nico Paz, quien no pudo contener las lágrimas al término del partido. Lo ejecutó anunciado y sin mucha potencia, con cara interna y abajo, al palo derecho del arquero. Enseguida se agarró la cara, primera señal de frustración.

NADIE PODÍA FRENAR SU LLANTO: Nico Paz falló un penal agónico en Como-Atalanta y no pudo ocultar su tristeza luego del partido.



“Un abrazo fuerte a Nico Paz, lamento que le haya pasado, pero cuando estás en la cancha sólo piensas en tu bien”, comentó Carnesecchi a la cadea DAZN minutos después de atajar el remate del argentino, quen fue ovacionado por la afición del Como.

“No soy de esa clase de personas que cuestiona a sus jugadores tras un error. Duele, pero tiene que doler porque es parte del camino. Siempre estamos muy unidos, estamos con Nico y con todos los jóvenes que quieren marcar la diferencia. Un gran campeón debe mantener la cabeza en alto cuando las cosas no van bien”, enfatizó el DT del Como, el español Cesc Fábregas, que consoló a Paz mientras se retiraban del campo de juego.

Nico Paz, de 21 años, malogró su tercer penal con la camiseta del Como, el segundo consecutivo luego del remate fallado en el triunfo por 3-0 contra Lazio por la fecha 21 de la Serie A. “La expulsión cambió todo un poco, pero hoy el balón simplemente no entraba. Creamos muchas ocasiones claras de gol, pasa, es parte del fútbol, pero Atalanta también merece elogios”, aclaró Fábregas.

El tiro del final... que no salió

“Podríamos haber hecho más, nos recuerda al partido contra Milan. Tenemos que mantener la cabeza alta y prepararnos para el próximo. Intentaremos ganar en Nápoles, luego está Fiorentina, luego Milan, Juventus. Jugaremos cuatro partidos importantes contra equipos fuertes. Ahora necesitamos descansar y analizar dónde podemos mejorar”, completó Fábregas.

Con este resultado, Como, que contó con los argentinos Máximo Perrone (amonestado y reemplazado a los 59′) y NicoPaz, quedó sexto con 41 puntos, cinco más que el Atalanta, que continúa en el séptimo puesto.

Nico Paz defiende la pelota ante la marca de Giorgio Scalvini, de Atalanta Antonio Saia� - LaPresse�

“Estoy orgulloso de los chicos, de lo que hicieron y de lo que expresaron. Me quedo con lo positivo de lo que pasó hoy. Le pedí al equipo que afrontara la dificultad del partido, me gustó el espíritu y la forma en que luchamos juntos”, resaltó a su vez el DT del Atalanta, Raffaele Palladino. “Pensamos como equipo, defendiendo bien y dándolo todo. Un punto ganado es como una victoria”, agregó Palladino sólo cuatro días después de la derrota por 1-0 que Atalanta sufrió contra Union Saint-Gilloise por la octava y última fecha de la etapa de grupos de la Champions League.

“Creo que este partido nos da mucho, independientemente del punto en sí. Sinceramente, me hubiera gustado jugarlo 11 contra 11 porque quería ganarlo. No fue posible, tuvimos que cambiarlo todo y aportar las características adecuadas”, aclaró Palladino.

“Para nosotros, es como una victoria; me interesa el crecimiento mental del equipo. Hablé con Ahanor, lo que le dije queda entre nosotros, pero para mí, él es un futuro campeón. Tiene 17 años y cometió un error, pero era consciente de lo que había hecho”, completó el DT del Atalanta.

