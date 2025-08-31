Nicolás González llega al Atlético de Madrid: competencia para Thiago Almada por un puesto

Atlético de Madrid, el equipo de la Liga de España que más fuerte incursionó en el mercado de pases con siete contrataciones por 175 millones de euros, está a punto de abrochar el octavo refuerzo sobre el cierre del libro de inscripciones, este lunes 1° de septiembre. Otro argentino se suma al plantel de Diego Simeone, que tuvo un flojo comienzo de torneo, con dos empates y una derrota ante rivales que normalmente ocupan lugares de la mitad de la tabla de posiciones hacia abajo.

Nicolás González, pretendido por el Cholo en otras oportunidades, se sumará en préstamo, con una opción de compra por 33 millones de euros para Juventus, que será obligatoria en función de la cantidad de partidos que juegue. El extremo izquierdo, convocado por Lionel Scaloni para las últimas dos fechas de las eliminatorias, jugó este domingo los últimos 10 minutos en el triunfo 1-0 de visitante de la Vecchia Signora ante Genoa.

La idea del Atlético de Madrid era comprar el pase de González, pero ante la imposibilidad de concretar antes una venta se exponía a sobrepasar los límites financieros que establece La Liga. La intención de negociar a Nahuel Molina -solo disputó 15 minutos en tres partidos- chocó con la decisión del lateral campeón del mundo de permanecer en el plantel.

🚨🔴⚪️ Nico González to Atlético Madrid, here we go! Deal agreed on initial loan with buy option that might become obligation for €33m package.



The obligation to buy is linked to number of games Nico will play at Atléti.



August 31, 2025

González, de 27 años, también ve con buenos ojos esta oportunidad, luego de que su paso por Juventus no tuviera el mismo impacto que en Fiorentina, donde convirtió 39 goles y dio 19 asistencias en 125 presencias. En el club de Turín, que había adquirido su pase en 28,10 millones de euros, registró 40 encuentros (60 minutos de promedio en cada uno), con cinco goles y cuatro asistencias. No se pudo consolidar ni ser influyente, tanto con el entrenador Thiago Motta como con el actual, Igor Tudor.

En el Atlético de Madrid, todo indica que competirá por un puesto con Thiago Almada, que justamente fue su reemplazante a último momento en el plantel argentino campeón del mundo en Qatar 2022, tras la lesión que sufrió González, que en la selección suma 43 cotejos y seis goles.

Almada es uno de los refuerzos llegados recientemente, por 21 millones de euros. Fue titular en las tres fechas, sobre la izquierda, ubicación natural de González, que tiene un perfil más parecido, en potencia y verticalidad, a Yannick Carrasco, uno de los jugadores predilectos de Simeone mientras estuvo en el plantel. De hecho, los rumores apuntaban a una posible vuelta del belga, que está en el fútbol de Arabia Saudita.

Julián Álvarez, rodeado de jugadores de Alavés en el empate del último sábado L. Rico - EFE

La legión argentina del Atlético la integran Juan Musso, Molina, Almada, Guiliano Simeone y Julián Álvarez. Hasta ahora, el equipo no cumplió con las expectativas que había despertado en la pretemporada con la renovación que hubo en el plantel. Por un total de 175 millones de euros llegaron Álex Baena, destinado a ser el enganche creativo; Almada, David Hancko, Johnny Cardoso, Giacomo Raspadori, Mateo Ruggeri y Marc Pubill.

Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre en la primera fecha, ante Espanyol, pero luego entró en la desorientación general del equipo. Tras el empate de este sábado frente a Alavés, en la prensa española se leyó sobre la Araña: “Nada refleja la confusión y la falta de operatividad ofensiva del Atlético como su estrella. Julián Ávarez no solo está peleado con el gol, también con la pelota. Baja a zonas intermedias hastiado de que no le lleguen balones limpios y cuando se empeña en organizar el ataque o lo desorganiza o pierde la pelota. Simeone le cambió en el tramo final ante su decepcionante actuación".

Tras la obtención de dos puntos sobre nueve posibles, Simeone pide mantener la calma: “Hay que seguir trabajando, confío absolutamente en mis jugadores. No estoy preocupado, sí ocupado en recuperar puntos. Tenemos un equipo para hacer la cosas mejor de lo que lo estamos haciendo. Es muy difícil ganar jugando mal, aunque a veces puede pasar. En los últimos metros necesitamos tener más creatividad, velocidad y remates. Hay jugadores para que esto suceda. Así que, tiempo, tranquilidad y trabajo. Contra Alavés nos faltaron contundencia y eficacia. Nos hicieron cuatro goles en tres partidos difíciles de entender".