“No nos lastimemos entre nosotros”: el Pato Fillol, su reacción ante la polémica frase de De Paul y la respuesta de Dibu Martínez

Son tiempos de mieles con el seleccionado argentino, cuando han pasado dos meses y medio desde la conquista del Mundial de Qatar. Muestras de afecto con los campeones mundiales en sus respectivos clubes, premios mayores para Lionel Messi, Emiliano Dibu Martínez y Lionel Scaloni en la ceremonia de The Best, en París, incluida una distinción a la hinchada argentina que dio la nota en los 7 partidos en Doha. La nota más alarmante acaba de ocurrir hace unas horas en Rosario, con el ataque a balazos a un supermercado propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, la mujer del capitán argentino, pero es un episodio que nada tiene que ver con el deporte y sí con la precaridad de la seguridad en el país.

El otro episodio llamativo, curioso, de estos últimos días, estuvo relacionado con una declaración del volante Rodrigo De Paul, de Atlético de Madrid e integrante del seleccionado que se coronó en Qatar. “Somos la mejor selección que tuvo nuestro país”, afirmó el ex jugador de Racing.

Rodrigo De Paul con Tini luego del Mundial: tiempos de alegría incontenible Instagram: @rodridepaul

Ubaldo Matildo Fillol apeló a un mensaje pleno de sensatez e hizo un pedido especial a los campeones de los equipos de 1978, 1986 y 2022.

Durante una entrevista realizada por TyC Sports desde Madrid, De Paul habló sobre la tarea que le cupo al entrenador Lionel Scaloni en la obtención del Mundial. Explicó que “hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A 19 jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos dentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre fue algo muy claro, que lo importante es la selección y todos entendimos cuál era nuestra pieza en ese rompecabezas”. Hasta ahí, todo muy razonable. Aunque el remate del concepto dispararía una sentencia que abrió el debate: “Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor selección que tuvo nuestro país”.

La frase de De Paul generó la inmediata reacción otros campeones mundiales. Pedro Pablo Pasculli, integrante del seleccionado que logró el título en México 86, sostuvo: “No creo que sea la mejor selección que tuvo la Argentina, cada uno tiene sus momentos. Hay muchísimos equipos muy buenos. El ‘78 también era un equipazo bárbaro, que hacía divertir a mucha gente”. Y agregó: “De Paul argumenta que el equipo no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor selección de la historia del futbol argentino. Entonces, les falta el respeto a los compañeros, si los que tenía no eran los mejores. Y algo más: perdieron un partido, contra Arabia Saudita. Es la primera vez que Arabia Saudita gana un partido contra la selección argentina. Nosotros, por ejemplo, en el ‘86, no perdimos ningún partido”.

El reciente homenaje de River a los campeones del mundo, entre ellos, El Pato Fillol, con su clásico buzo verde Télam

Asimismo, Mario Kempes, goleador del seleccionado campeón en 1978, escribió en su cuenta de Twitter: “No se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona. y la mejor. Y la del 86 en su momento también fue la mejor y una cosa más hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta Argentina”, escribió el Matador.

En las últimas horas, también se viralizó un video grabado por Ubaldo Matildo Fillol, el arquero campeón de 1978 y, para muchos, el mejor arquero argentino de ls historia. En su cuenta de Twitter, el Pato destacó las tres estrellas que tiene Argentina (78, 86 y 22), sumó un hashtag con el mensaje “ElAbrazoDelAlma”, relacionado con aquella emblemática foto del abrazo que se daba con el Conejo Tarantini luego de la final con Holanda y al que se asociaba un hincha sin brazos. Y hacía un pedido especial: “No nos lastimemos entre nosotros”.

Fillol, de xx años, sostuvo en el video: “Quiero dar mi opinión respecto de la declaración de Rodrigo De Paul. Que la rompió en la Copa del Mundo, la rompió en la selección, en la Copa América, en Qatar, en todos lados, y que ha despertado tanta polémica. Yo, como campeón del mundo también, quiero decir que... Si le preguntan a Kempes y a Tarantini, van a decir lo mismo, que ‘la mejor es la del 78′. Si le preguntan a Ruggeri y a Burruchaga, van a decir lo mismo ‘La mejor es la del 86′. Rodrigo tiene todo su derecho en dar su opinión. Por ahí lo único que genera polémica es que a veces es conveniente no decirlo uno, sino que lo digan los demás.

La tapada sublime de Fillol al holandés Rensenbrink en la final del 78 Patricio Pidal/AFV - LA NACION

“Yo era muy joven cuando ganamos la Copa del Mundo y me hacían esa pregunta los periodistas, un montón de veces. Y siempre dije, en su momento y ahora, que uno no puede decir si sos el mejor, el peor o más o menos. El tiempo, que es el más sabio de todos nosotros, te va a ubicar en el lugar que corresponde. Es lo que pienso. Por ahí lo de De Paul es eso, de haberlo dicho él. Pero está bien. No generemos una polémica, y disfrutemos por Dios, disfrutemos de este Mundial maravilloso que ganamos. Que todavía todos lo recordamos, que hace tan poquito tiempo fue. No nos empecemos a lastimar con esas cosas, que no le hacen bien al fútbol, ni al país ni a los jugadores. No nos lastimemos entre nosotros. Que termine ya, ahí nomás. Que haya sido una pequeña polémica nomás”.

El emotivo y sensato mensaje de Fillol mereció el inmediato comentario de Emiliano Dibu Martínez: “Sería un honor para nosotros Pato”, acompañado por un corazón y la bandera argentina. A lo que Fillol respondió: “Hola, Dibu. Ojalá nos podamos dar un abrazo cuando estés en el país. Gracias a vos y a todos los muchachos por haber defendido nuestra bandera con orgullo y pasión y por haber conseguido la tan ansiada tercera estrella. Abrazo de palo a palo, colega campeón del mundo”.

