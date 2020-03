Fuente: Archivo

A los 32 años, Gonzalo Higuaín sabe que tendrá un cambio de aire en julio y busca equipo: su contrato finaliza en el verano europeo y en Europa señalan que podría ser "uno de los caramelos del mercado". En ese contexto, apareció Athletic Bilbao y su filosifía de la exclusiva contratación de jugadores vascos , pero su nombre fue desestimado por Rafa Alkorta, ahora director deportivo del club español. "Ojalá hubiera nacido o formado aquí. Si no hay esas dos reglas, no vale el abuelo. No sé si algún día, pero ahora no vale", señaló el ex defensor en una entrevista con radio Onda Cero.

El debate por el posible fichaje de Higuaín llegó hasta los shows deportivos de la TV, donde criticaron la idea de llevarlo al Athletic. "La filosofía es algo mucho más serio que tener un bisabuelo vasco. Es identificarse con el equipo y su tierra. Con eso no se juega. "Ya sabemos que el Athletic está en desventaja, que no puede fichar jugadores de fuera. Pero tiene algo a favor. El que juega sí siente los colores. La filosofía del club es algo mucho más serio que tener un bisabulo vasco", disparó el periodista Josep Pedrerol, en El Chiringuito TV.

La conexión de Higuaín es su bisabuelo paterno. Pero eso no alcanza para ser considerado vasco según detallaron desde San Mamés. En relación al vínculo, el diario Marca recordó cuando Jorge Higuaín, el padre del delantero, explicó cuál era la relación en el momento que Real Sociedad estaba interesado en Federico, su otro hijo: "Mi padre siempre me decía que el abuelo le había enseñado que los vascos no son ni españoles ni franceses, solo vascos".

Alkorta y el pedido de Fernando Redondo

El ex defensor de Real Madrid contó cómo Redondo le pedía jugar en Bilbao: "Redondo tenía algún familiar en Oyón (Álava) y me decía: "Rafita, vos crees que yo puedo jugar en el Athletic". Y yo le decía: "Por mí encantado, pero no creo que sea posible".