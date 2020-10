US defender Sergino Dest poses with his new team FC Barcelonas jersey, at the Camp Nou stadium in Barcelona. Fuente: AFP

2 de octubre de 2020

Barcelona sigue en la búsqueda de su nuevo funcionamiento. Jugadores nuevos, tácticas diferentes, líderes recientes... todo para que el club recupere su identidad de cara a una nueva temporada. Para lograrlo, el flamante entranador holandés Ronald Koeman pidió la llegada de un nuevo defensor por derecha para darle profundidad al ataque, tal como lo hizo Dani Alves en los años dorados del club catalán. Así fue que se llegó a un acuerdoy este viernes se hizo oficial la incorporación del jugador Sergiño Dest, proveniente del Ajax.

El joven lateral derecho firmó por las próximas cinco temporadas, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros (470,4 millones de dólares). Barcelona le pagará a Ajax 21 millones de euros más cinco en variables (24,6 y 5,8 millones de dólares), precisó el equipo azulgrana en un comunicado. Nacido en Almere (Países Bajos), hijo de padre estadounidense y madre neerlandesa, se crió en las categorías inferiores del Almerees, debutó en 2019 con Ajax y ya a sus 19 años internacional absoluto con Estados Unidos.

Sergiño Dest, nuevo jugador de Barcelona: tiene 19 años, juega en la selección de Estados Unidos y lo llaman "el nuevo Dani Alves"

Ahora, el primer estadounidense en firmar con el club culé cumplirá un gran sueño como profesional, pero por sobre todas las cosas concretará su deseo de compartir cancha con Lionel Messi. "El Barça siempre ha sido un sueño y se hizo realidad. Significa muchísimo para mí, soy el primer americano que va a llevar esta camiseta. Y es fantástico jugar con Leo, el mejor jugador del mundo. Correré todo lo necesario por él y por el resto de jugadores", destacó Dest en la primera conferencia de prensa y agregó, en una entrevista con el diario holandés 'De Telegraaf': "Me quedaré sin oxígeno en los pulmones en cada partido por Messi".

El equipo azulgrana logrará con esta incorporación cubrir el puesto que dejó el portugués Nelson Semedo, traspasado la pasada semana al Wolverhamton por 30 millones de euros. El joven de 19 años, quien ahora juega como lateral derecho, tuvo sus comienzos como atacante, luego pasó su juego a ser un volante central, de donde aprendió la visión de juego y su distribución, para luego convertirse en defensor. En esa posición, mostró su proyección, tanto por derecha como por izquierda, sin grandes problemas para cambiar el perfil. Con el correr de los partidos, se fue afianzando por el lateral derecho, haciéndose fuerte en la marca y con proyección en ataque.

Intentaré ser como Dani Alves, es mi modelo a seguir, me encanta ir de arriba a abajo. He aprendido mucho de él viendo vídeos en YouTube Sergiño Dest

"Todo lo que estoy viviendo es increíble: es un honor poder jugar en el mejor equipo del mundo y un sueño hecho realidad", aseguró Dest tras su primer entrenamiento en solitario en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, y explicó que su deseo es poder seguir los pasos de Dani Alves. "Vengo aquí para tener la oportunidad de jugar con los mejores del mundo. Lo primero que quiero hacer, pues, es mejorar, jugar bien... y luego ya intentar ganarlo todo. Intentaré ser como Dani Alves, es mi modelo a seguir, me encanta ir de arriba a abajo. He aprendido mucho de él viendo vídeos en YouTube".

Dest, nació y se formó en Almere, al este de Ámsterdam, y llegó al Ajax a los once años en 2012, para ir pasando por sus distintas categorías hasta debutar en el primer equipo la temporada pasada. En la campaña 2019-2020, marcó dos goles y dio seis asistencias en 35 partidos oficiales, y ganó la liga y la Supercopa holandesas. En las últimas semanas estuvo cerca de pasar a Bayern Munich y finalmente terminó recalando en el Barça: "Hasta hace dos semanas pensaba que me convertiría en jugador del Bayern, pero no ofreció lo suficiente por el coronavirus y el Barça hizo una propuesta. Todo cambió y y pensé cada vez más en el Barcelona", explicó.

Dest, que tiene la doble nacionalidad holandesa y estadounidense, jugó para la selección de los Estados Unidos en tres ocasiones: dos partidos amistosos frente a México y Uruguay, y en las semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Además, ya había representado a Estados Unidos en los mundiales Sub17 y Sub20.

Barcelona ya había incorporado a su planilla a los jugadores Miralem Pjanic, Francisco Trincão, Matheus Fernandes y Pedri. Dest se suma a esta lista y así se convierte en el primer jugador estadounidense de la historia del Barça en formar parte del primer equipo.

