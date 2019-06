Guido Pizarro fue una sorpresa de último momento Fuente: AFP - Crédito: Juan Mabromata

Fue el llamado menos pensado. Esta vez, los caprichos del fútbol acompañaron a Guido Pizarro. Cuando el volante de Tigres, de México, ya se sentía en la Copa América de 2016 porque Gerardo Martino había resuelto que fuese el sustituto del lesionado Biglia, la recuperación in extremis del histórico lo dejó con las valijas hechas al pie del avión. El año pasado, como había quedado entre los reservistas de Jorge Sampaoli, ante la lesión de Lanzini, el exLanús cobró valor porque en la lista para Rusia 2018 solo aparecían Mascherano/Biglia como opciones para el eje central. Ellos no llegaban en forma y era una ocasión para enmendar una lista desbalanceada, pero Sampaoli optó por Enzo Pérez, que se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro. Ahora, cuando Pizarro no aparecía en el radar de nadie, fue el elegido por Lionel Scaloni para reemplazar al desgarrado Exequiel Palacios rumbo a la Copa América de Brasil.

Scaloni rastrilló por afuera de su propia nómina de preseleccionados. ¿A quién podría haber llamado entre los 17 que fueron excluidos de la lista de 40? Desde los locales Iván Marcone , 'Nacho' Fernández y Gastón Giménez, hasta Lanzini, 'Pity' Martínez, Meza y Lamela. Pero prefirió a Guido Pizarro. Y la citación se volvió más sorprendente porque el volante de Tigres no había estado ni entre los 57 futbolistas que eligió Scaloni durante su ciclo de ocho amistosos. De no haber sido considerado nunca, obtuvo el pasaje directo a la Copa América brasileña. Pizarro no juega en la selección desde el 5 de septiembre de 2017, en el 1-1 con Venezuela, en el Monumental, cuando aterrizar en Rusia todavía era una intriga.

Entonces, ¿por qué él? Es una corrección de Scaloni sobre su plan original. En nada se parecen Pizarro, un volante más posición, de quite, con buena técnica, y Palacios, un mediocampista mixto, dinámico, más asociado a la elaboración y con apariciones en el área rival. Ahora, los Guido, Rodríguez que ya estaba en la cencentración, y Pizarro que se sumó de inmediato a los ensayos en el predio de Ezeiza, le ofrecen a Scaloni opciones para estar más compensado. Porque, vale recordar, los otros volantes son Leandro Paredes, Lo Celso, Pereyra, Di María y Rodrigo De Paul. Con Pizarro tendrá la alternativa de la pausa entre tanto vértigo, por cierto, la partitura preferida por el técnico. Scaloni le sumó un color a la paleta primaria.

La pérdida de Palacios resiente la idea del entrenador. El volante de River se perfilaba como uno de los titulares. Probablemente, ahora ya no se tratará de Roberto Pereyra o Di María, sino que habrá lugar para ambos por los extremos del mediocampo, con Paredes y Lo Celso por el centro. Tampoco conviene olvidar que en esta zona la selección perdió en noviembre pasado a Rodrigo Battaglia -rotura de ligamentos cruzados-, una pieza que Scaloni consideraba clave. La Argentina jugará el próximo viernes un amistoso frente a Nicaragua, en San Juan, y en la Copa América será cabeza de serie del Grupo B, con Colombia, Paraguay y Qatar como rivales.

Con solo tres partidos en la selección (debutó con Edgardo Bauza en la derrota 2-0 con Bolivia, en La Paz, y jugó dos encuentros más con Sampaoli), a Pizarro se le abrió una nueva oportunidad cuando ni él podía sospecharlo. Su actualidad es un punto a favor: a los 29 años, una semana atrás alzó, como capitán, el torneo Clausura mexicano, ganándole con Tigres la final a León. Llega con ritmo. En un momento de renovación generacional, el 'Conde' se incorpora al lote de los mayorcitos, junto con Messi, Di María, Agüero, Matías Suárez, Armani, Marchesín, Otamendi y Casco, los treitañeros. La selección argentina le hace un lugar que Pizarro no se esperaba.