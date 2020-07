Una vuelta olímpica accidentada de Once Caldas, con el trofeo ya roto.

Esta semana se cumplen 16 años de un hecho histórico para el fútbol colombiano. En 2004, el humilde Once Caldas entró en los libros cuando venció en la final de la Copa Libertadores al legendario Boca Juniors, que venía de celebrar en tres ocasiones en la máxima cita continental. Lo que nunca se había visto, al menos hasta hoy, fue que en pleno festejo los de Manizales rompieron el trofeo en su parte superior.

El 1 de julio de 2004, tras el 1 a 1 en el desquite en Colombia, Boca desperdició los cuatro penales que pateó en la definición. En aquel momento para Once Caldas el logro fue mayúsculo: era apenas la segunda Copa Libertadores que obtenía un equipo de su país. La había logrado Atlético Nacional, de Medellín, en 1989.

Lo curioso es que recién se conoce el video en el que se observa cómo la copa se rompe mientras los futbolistas celebran el día más importante en la historia del club. La noche más feliz en el estadio Palogrande.

La formación de Once Caldas, que superó en los penales a Boca y se coronó como el segundo club colombiano campeón de Sudamérica.

"Después de que nos entregaran las medallas vino la celebración en grande. Agarré la copa, la besé y empecé a saltar con ella. Pensé que era compacta, pero el muñeco de encima estaba sostenido apenas por un cablecito y las orejas estaban como unidas con pegamento. De repente, el muñeco se salió por un lado, la tapa de arriba del balón se abrió y una oreja se cayó. Cuando me di cuenta pasé la copa y seguí celebrando. La verdad es que no me importó, en la emoción del momento a uno lo que menos le importa es si la copa se rompe o no, uno puede seguir celebrando con solo media copa, como lo hicimos nosotros", contó hace un tiempo Herly Alcázar.

Las partes que se cayeron fueron recogidas por un hincha que se encontraba en la cancha y las entregó a los directivos de Once Caldas, que le dieron una recompensa. El trofeo fue reparado por la empresa Alzaimagen, de Chile. La versión actual tiene más grandes las asas y el jugador que aparece patea de zurda.

Aquel equipo campeón tenía como base al arquero Juan Carlos Henao -héroe en los penales-; en la defensa, a Samuel Vanegas y Edgar Cataño como marcadores centrales, Miguel Rojas por la derecha y Edwin García por la izquierda; en el mediocampo a Jhon Viáfara, Elkin Soto y Diego Arango, y en el ataque a Arnulfo Valentierra, Sergio Galván Rey y el juvenil Dayro Moreno.

Los dirigidos por Luis Fernando Montoya lograron el primer puesto delgGrupo 2 con 13 puntos, luego de superar a Universidad de Maracaibo (Venezuela), Vélez y Fénix (Uruguay). En los octavos de final se impusieron al Barcelona ecuatoriano y en los cuartos dieron un golpe de escena al vencer a Santos, de Brasil, subcampeón vigente (venía de perder la final contra Boca). En las semifinales se enfrentaron con otro brasileño, San Pablo, y asestaron otra sorpresa.