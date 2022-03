Operado, Gerardo Martino no estuvo en el banco de México y sufrió a la distancia con los pasos cortos de su equipo hacia el Mundial de Qatar

Lejos del sufrido 1-0 de México en Honduras, pero cerca del descontento de una afición impaciente porque el seleccionado no entusiasma ni convence. Gerardo Martino, que no viajó a San Pedro Sula porque se recupera de una segunda operación de desprendimiento de retina en el ojo derecho, necesitará de al menos un empate con El Salvador en la última fecha de las eliminatorias de Concacaf para asegurar la clasificación para el Mundial Qatar 2022.

México se complica hasta con Honduras, el equipo dirigido por el “Bolillo” Hernán Darío Gómez, que está último y es el único sin triunfos en 13 jornadas. Clasificado Canadá al golear por 4-0 a Jamaica, las otras dos plazas directas se dirimirán entre Estados Unidos (25 puntos), México (25) y Costa Rica (22). El próximo miércoles, el seleccionado tico –venció por 2-1 en El Salvador– recibirá al estadounidense –anoche arrasó a Panamá por 5-1– y México será local en el estadio Azteca ante El Salvador (10 unidades, sin posibilidades). El seleccionado que finalice cuarto afrontará en junio el repechaje contra un clasificado de Oceanía.

Raúl Jiménez, el delantero que juega en la Premier League, no encuentra el gol en el seleccionado de México. Moises Castillo - AP

Si bien México fue dirigido este domingo por su ayudante Jorge Theiler, el ambiente se pondrá más caldeado para “Tata” Martino, sometido a la retroalimentación de críticas entre la prensa y el público. El entrenador argentino, operado por segunda vez el 11 de febrero, se quedó en la capital mexicana por recomendación médica. Le desaconsejaron subir al avión para evitar riesgos por la presurización. La primera intervención había sido en septiembre pasado, y tras ella se ausentó en los encuentros como visitante de Panamá (1-1) y Costa Rica (1-0), cuando también dirigió Theiler.

Consultado un oftalmólogo, definió las cirugías de desprendimiento de retina como una “caja de sorpresas”. Aunque no es lo más común, puede haber un segundo desprendimiento. Y aun siendo exitosa la intervención, la visión puede quedar disminuida.

Edson Álvarez festeja su tanto, el del triunfo mexicano contra Honduras. Moises Castillo - AP

El gol del 1-0 a Honduras llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo de Edson Álvarez, el volante que pertenece a Ajax, en un córner. Ya a estas alturas, la campaña de México se presenta como una decepción del tridente ofensivo que procede de las grandes ligas europeas. Muy pobre fue la contribución de Jesús “Tecatito” Corona (Sevilla; un gol en las 13 fechas), Raúl Jiménez (Wolverhampton; dos en nueve) e Hirving Lozano (Napoli; uno en diez).

Lo más destacado del triunfo de México en Honduras

A Martino está costándole más que lo imaginado llegar a su segundo Mundial, tras acceder a Sudáfrica 2010. Su Paraguay avanzó entonces hasta los cuartos de final, etapa en la que cayó por 1-0 ante el que sería el campeón, España, por un gol de David Villa a ocho minutos del final. Desde entonces, la selección tricolor no volvió a clasificarse para la Copa del Mundo.

En su paso por el seleccionado argentino, Martino comenzó las eliminatorias para Rusia 2018, hasta que en julio de 2016 renunció porque el caos organizativo de la AFA, por entonces conducida por una Comisión Normalizadora, impedía la conformación del mejor plantel posible para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. “Cuando una situación empieza a rozar tu dignidad no hay mucho por hacer o por lo cual quedarse. A veces un paso para atrás bien dado o una renuncia en el momento justo probablemente tenga muchas repercusiones positivas a futuro en la carrera de un entrenador. Lo único que me preocupaba era continuar con una forma de conducción que había iniciado Alejandro [Sabella], pero estructuralmente no se pudo”, expresó tiempo más tarde Tata, disgustado porque hasta los clubes grandes se habían negado a ceder sus futbolistas para los Juegos Olímpicos.

Jorge Sánchez y Wesly Decas luchan por la pelota en el partido jugado en San Pedro Sula. Moises Castillo - AP

Al frente del seleccionado mayor, Martino cayó frente a Chile en las finales de las copas América 2015 y 2016. Su campaña en las eliminatorias abarcó las primeras seis fechas, con tres victorias (Colombia, Chile y Bolivia), dos empates (Brasil y Paraguay -esa noche en Asunción debutó Paulo Dybala, que reemplazó a Carlos Tevez en el último cuarto de hora–) y una derrota (Ecuador, que por primera vez ganó en la Argentina). A Martino lo reemplazó Edgardo Bauza.

Como una de las potencias de la zona de América Central y del Norte, México no suele encontrar obstáculos insalvables en las eliminatorias. Persigue su 16ª participación en los mundiales; sólo Brasil, Alemania, Argentina e Italia lo superan en presentismo. Como desde muchos sectores de la prensa mexicana se daba por segura la obtención del billete a Qatar, los cuestionamientos a Martino fueron por un rendimiento futbolístico insatisfactorio.

El vuelo del arquero Roberto López no evita que el cabezazo de Flores se convierta en el gol de México; un mero empate es suficiente para el Tri en la jornada final de la eliminatoria de Concacaf. Moises Castillo - AP

El ex DT de Newell’s lleva meses conviviendo con la sensación de que un mal resultado en tal o cual partido puede costarle el despido. En la campaña, México sufrió dos derrotas, contra Costa Rica y Estados Unidos, ambas como visitante y consecutivas, en noviembre pasado, el momento en que más arreciaron las críticas contra el argentino, que en 51 partidos tiene una eficacia alta, con la obtención de casi 75 por ciento de los puntos. El jueves pasado, tras el empate sin goles frente a Estados Unidos, en el estadio Azteca hubo despedida con abucheos. El malestar venía de arrastre por la final de la Copa de Oro perdida en tiempo suplementario contra los estadounidenses en agosto.

Más allá de estas contingencias, la auténtica medida de la gestión de Tata será dada por el Mundial. El karma de México está en los octavos de final, su límite en los últimos siete campeonatos. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, su verdugo fue la Argentina.