Barcelona y un pobre empate ante Osasuna en la Liga de España que tuvo al argentino Ezequiel Chimy Ávila como héroe

Barcelona sigue sufriendo. La frustración parece no alejarse del equipo dirigido por Xavi Hernández. Cuatros días después de la humillación sufrida ante Bayern Múnich por la Champions League, el blaugrana no pasó del empate 2-2 ante Osasuna, en uno de los duelos correspondientes a la jornada 17 de la Liga de España. El argentino Ezequiel Chimy Ávila fue el encargado de sumarle otra preocupación más al culé que no levanta cabeza.

Los de Xavi comenzaban ganando con el gol de Nicolás González. David García, de cabeza, igualó de manera parcial para los locales. El marroquí Abdessamad Ezzalzouli puso el 2-1 y a cuatro del final apareció el argentino, que comenzó el partido en el banco de suplentes, para poner el empate definitivo para los navarros con un remate desde afuera del área.

Chimy Ávila festeja, el argentino fue el héroe de Osasuna Quality Sport Images - Getty Images Europe

El visitante fue quien se puso en ventaja. Nicolás González, uno de los juveniles que aparecen en el equipo, recibió en el área, quedó mano a mano con Sergio Herrera y puso el 1 a 0 a los 12. La alegría le duró poco a Barcelona. Un centro desde la derecha fue directo a la cabeza de David García que la colocó contra un palo par que Ter Stegen no llegue. Era el empate.

Barcelona no levanta cabeza. Eliminado de la Champions y en el octavo lugar de la tabla en la Liga de España Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

Ya en la segunda parte y a poco del inicio, el Blaugrana se iba a poner en ventaja, pero todo comenzó con una gran polémica. En un ataque de Osasuna, un remate al arco dio en la mano de Sergio Busquet. El árbitro del partido advirtió la mano, pero interpretó que no fue intencional. En la contra, un centro desde la derecha le quedó a Abdessamad Ezzalzouli que puso en ventaja a Barcelona.

El 2 a 1 de Barcelona, con polémica

Cuando el partido parecía quedarse en manos de Barcelona, llegó el baldazo de agua fría y fue de la mano de un argentino. Ezequiel Chimy Ávila ingresó a los 23 del segundo tiempo y en el minutos 41 hizo delirar a los hinchas de Osasuna con un remate desde afuera del área que tuvo la fortuna de desviarse en Samuel Umtiti para descolocar a Ter Stegen. Era el 2 a 2 definitivo en el estadio el Sadar

El empate agónico de Chimy Ávila

De este modo, Ávila se convirtió en el héroe de Osasuna que se salvó de la derrota, pero ya lleva ocho fechas sin triunfos en la Liga de España donde se ubica décimo con 22 puntos. Del otro lado, Barcelona que, en la semana quedó afuera de la Champions League y deberá jugar la Europa League. El equipo de Xavi llegó a los 24 puntos y se ubica en la octava posición con el aliciente de que no está ingresando a ninguna competencia internacional para el 2022/2023 . La próxima fecha, el Blaugrana buscará la recuperación ante Elche.

Lo mejor del empate entre Osasuna y Barcelona

Clasificación a las copas internacionales

Al final de la temporada, los 4 primeros de la tabla de posiciones se clasificarán a la Champions League de 2021/2022. El quinto jugará la Europa League y el sexto ocupará uno de los cupos para disputar las rondas eliminatorias de la nueva Europa Conference League. Los últimos tres descenderán a la segunda división.

Atlético Madrid fue el último campeón de la Liga de España y se afirma en el podio de campeones con 11, aunque está muy lejos de las conquistas de Real Madrid (34) y Barcelona (26).