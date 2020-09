Oscar Ruggeri chicaneó a Mauricio Pochettino por su acento: "Medio gallego" Crédito: Fuente: Captura TV

El entrenador argentino, Mauricio Pochettino, fue entrevistado en el programa deportivo 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports, y aprovechó para agradecerle al exfutbolista, Oscar Ruggeri, por un gesto que tuvo el nacido el Corral de Bustos con el ex-Tottenham cuando era juvenil de la selección argentina.

"Tenemos que proteger lo que son los códigos en el fútbol, que no están escritos. Yo trato de hacer muchas carpetas de anotaciones: qué me gusta de un portero, de un lateral derecho, la evolución de lo que te gusta en la proyección y la animación de los equipos. Cómo se adaptarían. Y solo la gente que hemos estado dentro de un vestuario, o que hemos jugado al fútbol, hemos tenido la suerte de darle esos valores. Y es muy difícil de transmitirlos, porque los referentes se van perdiendo", comenzó su evocación Pochettino.

En ese sentido, recordó: "Yo me acuerdo un día, que nos estábamos preparando con Mostaza Merlo en una sub-19, un Sudamericano en Venezuela, que después íbamos a ir a Portugal, al famoso mundial del '91, que fue un lío total, y ustedes estaban preparando la Copa América de Chile".

"Yo estaba con un problema de pubis, no sé cómo te enteraste vos, y estaba entrenando aparte. Viniste y me dijiste: nene, vení, sentate conmigo. Como vos tuviste también pubalgia, me empezaste a hacer un ejercicio sentado, levantando el 'pompis', de una forma determinada. Tenés que hacer este ejercicio cada día, y yo me voy de ahí y digo: Ruggeri se tomó cinco o diez minutos para explicarme a mí, que no soy nadie. Qué grandeza. Esas son las cosas que a mí me marcaron, de los referentes que teníamos, tanto en el fútbol argentino como en el brasileño, el inglés o lo que sea. Han transmitido esos valores ¿cómo yo no voy a transmitir esos valores que un día me transmitió, en esos cinco minutos, Ruggeri?", dijo.

"Otra anécdota con (Roberto) Sensini. Yo voy a entrenar con dieciséis años, y cuando termina el entrenamiento, va a la utilería, y me da unos botines nuevos de cerámica. Para mí, Sensini, (Oscar) Ruggeri o el Tata Martino, eran mis ídolos", agregó.

Una broma

En el comienzo de la emisión, tras ser saludado por Sebastián "Pollo" Vignolo, Pochettino contestó que era "un gusto saludarte a ti y a toda tu gente". Esto provocó la reacción graciosa del Cabezón, que dijo que el tono de su colega era "medio gallego".

Para justificar su tonada, el ex-Newell's explicó que se fue del país "en el año '94, finales de junio del '94, y prácticamente fui volviendo muy poco. Me tocó la etapa de la selección argentina con Marcelo (Bielsa) hasta el Mundial 2002 de Corea y Japón, y ahí aprovechaba para volver y ver a la familia, los amigos. Pero después, prácticamente, he ido cada dos, tres años".

Por eso, Pochettino contó que se le pegó el acento español, "más que gallego o catalán". "Uno se empieza a rodear o comunicar con gente española, y es inevitable que se te pegue, y hasta que no estás en un ambiente otra vez con argentinos, es difícil que esa tonada te vuelva", concluyó.