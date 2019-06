Oscar Ruggeri fue muy duro con César Luis Menotti y confesó que le gustaría ser manager de la selección

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 08:37

Fiel a su estilo, Oscar Ruggeri no tiene filtro. No sabe de medias tintas, por eso es que cuando lo consultaron en el programa 90 Minutos de fútbol (Fox Sports) acerca de su deseo por estar en la selección, no dudó en confesar que le gustaría ocupar un cargo cercano al del entrenador. Sin vueltas, aseguró que si César Luis Menotti deja de ser el director general de la Selección Nacional, él se va a postular para ese puesto, ya que se siente capacitado para ese desafío.

"Muero por trabajar con la Selección. Pero ojo, no me interesa en lo absoluto ser técnico: es para algo que no estoy preparado. Para lo que sí estoy preparado es para estar al lado del técnico, para trabajar con los juveniles. Pero bueno, hay gente trabajando ahora", explicó Ruggeri, que se desempeña como panelista y ahora cubre la Copa América.

Ante este escenario es que llegó la consulta de Sebastián Vignolo para Ruggeri: "¿Si Menotti deja de ser el manager en AFA, vos presentás un proyecto?". El Cabezón afirmó: "Claro, inmediatamente. Basta. Yo nunca tuve la oportunidad, cuando estaba Diego -por Maradona- no me dejaron llegar",

No se detuvo el ex defensor campeón del Mundo del 1986. Contó que él desconocía que Jorge Burruchaga iba a dejar el cargo de manager de la selección; sino él hubiera presentado un proyecto antes del desembarco de Menotti: "Si yo sabía que Burru dejaba el cargo, me recontra postulaba. Yo no dije nada porque estaba un amigo en el cargo y bien dada estaba la chance para Burru porque se la merecía".

Ruggeri muy enojado con todo lo que está sucediendo con la selección nacional, no se pudo detener y comentó: "La verdad que hay que dejarse de dar vueltas. Hay que estar junto a Scaloni, ayudarlo". Y continuó: "Vamos a hacer un proyecto de verdad, que tendría que haber empezado en enero, hace seis meses. A mí no me vengan con versos, se enoje quien se enoje, ayuden a la selección de verdad, no sean cagones. No se la quieren jugar para no mancharse, dale, hay que mancharse".

Desde Río de Janeiro, el Cabezón continuó: "Nadie le dice nada. Menotti declara desde allá, los jugadores están jugando. Scaloni se la está bancando solo acá, son los primeros pasos, te tienen que dar una mano. Déjense de joder. No se puede ser tan malo. ¿No puedo viajar? No se viaja, basta. Está con una edad que por ahí no tiene ganas de salir, de viajar, entonces bárbaro. Pero sean sinceros, así sacamos a la selección adelante entre todos. Dice: 'el proyecto empieza después de la Copa América' ¡Dale! No se puede ser tan malo".