Oscar Ruggeri fue tajante acerca de la llegada de Santiago Ascacibar a Boca
El mediocampista está a detalles de ser nuevo jugador del Xeneize; la opinión del panelista y exjugador de la selección argentina
Santiago Ascacibar, mediocampista de Estudiantes de La Plata, está próximo a ser nuevo refuerzo de Boca Juniors. En una negociación relámpago, el club de La Ribera activó las negociaciones con su par platense y, en las próximas horas, podría finiquitarse el traspaso del jugador de 28 años.
A raíz de este movimiento de piezas en el fútbol argentino, Oscar Ruggeri, panelista del programa F90 (ESPN) fue contundente a la hora de expresar su parecer sobre una negociación que está próxima a finalizarse. “Para mí es el mejor refuerzo de todo el mercado, de todos los jugadores que vinieron”, expresó el Cabezón.
Ruggeri no solo focalizó su mirada en Boca, sino en el mercado de pases de todos los equipos de la Primera División, al mencionar al mediocampista de Estudiantes como una adquisición de jerarquía para el mediocampo del club de La Ribera que, este año, competirá en la liga argentina, Copa Argentina y Copa Libertadores.
El Ruso, como lo apodan, tiene 28 años y debutó en la Primera del Pincha en el año 2016. Dos años más tarde, fruto de su adaptación y madurez futbolística, recibió la citación de Lionel Scaloni para formar parte de un amistoso contra Guatemala.
Su carrera, además de estar marcada por el ADN Pincha, también registró pasos por el Stuttgart, Hertha Berlín y Cremonese. A mediados de 2023, el volante regresó al club de sus amores, donde conquistó varios títulos y hoy podría seguir su carrera en Boca Juniors.
La operación entre clubes se cerraría con la compra del 80% del pase en una cifra, aproximada, a los tres millones de dólares y la cesión de Brian Aguirre, delantero del Xeneize, al club de La Plata.
Por otra parte, Boca cerró la contratación de su primer refuerzo: se trata de Ángel Romero, delantero paraguayo de 33 años, que viene de jugar en el Corinthians de Brasil. A la espera de terminar la revisión médica, el jugador firmará contrato hasta diciembre de 2026, con la posibilidad de extender su vínculo por otro año más.
