Otamendi, expulsado contra Ecuador: qué dice el reglamento de la FIFA

“¡La p... madre que lo parió!“. Nicolás Otamendi abandonó el campo de juego del estadio Monumental de Guayaquil con un insulto al aire. El árbitro colombiano Wilmar Roldán le había mostrado la roja directa por un empujón a Enner Valencia siendo último hombre. El defensor formado en Vélez y actual futbolista de Benfica se fue de la cancha masticando bronca: fue su primera expulsión en la selección en 128 partidos. Pero que, de acuerdo con el reglamento de las eliminatorias, le impedirá estar en el partido del debut de la Argentina en el mundial del año próximo.

El artículo 9 del reglamento de las eliminatorias para Estados Unidos, México y Canadá 2026 es claro: “Las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes por amonestaciones recibidas en diferentes partidos de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se trasladarán a la fase final. Las suspensiones pendientes impuestas por una tarjeta roja directa o indirecta en partidos de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sí se trasladarán a la fase final“, dice el artículo 9, en su segundo punto. Así, Otamendi se perderá el primer partido de la Copa del Mundo.

El momento de la falta: el ecuatoriano Enner Valencia cae tras el contacto con Nicolás Otamendi Franklin Jacome - Getty Images South America

En el inciso 6 del mismo artículo, la FIFA se refiere a eventuales suspensiones por amarillas o rojas en partidos amistosos o de preparación para el Mundial. En este grupo de encuentros entra, por ejemplo, la Finalissima, que debería disputarse en marzo entre la Argentina -campeona de la última Copa América- y España -ganadora del la Eurocopa-. El encuentro no es homologado por la FIFA, sino que es fruto de un convenio entre la Conmebol y la UEFA.

“Cualquier suspensión de partido impuesta en relación con una tarjeta roja directa o indirecta recibida en una competición continental de una confederación, que tenga lugar entre partidos de la competición preliminar, o entre el final de la competición preliminar y el inicio de la competición final, no se trasladará a la competición final de la Copa Mundial de la FIFA 2026″, dice el reglamento. Así, cualquier futbolista argentino que sea expulsado en la Finalissima no acarreará suspensión en el torneo ecuménico.

Por esta infracción cerca del área, el hoy capitán de la Selección se va expulsado y Argentina se queda con diez jugadores. pic.twitter.com/7JOEvo4x0n — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2025

“Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión, que acarreaba no jugar el partido del Mundial. Es una lástima también la sensación de que no podés meter la pierna. Jugás con una sensación extraña. Me jode por Ota, la verdad”, se lamentó Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, en la conferencia de prensa posterior al partido.

El defensor, que portó el brazalete de capitán hasta su salida del campo a los 31 minutos del primer tiempo -se lo cedió luego a Rodrigo De Paul-, acudió a las redes sociales para expresarse sobre la tarjeta roja que le mostró Roldán. “Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas”, dijo el zaguero de 37 años. Y añadió: “Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capítulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo”.

Scaloni, tras la derrota en Ecuador

“Cuando el rival juega, hay veces que tenés que sufrir. Hemos sufrido en algunos momentos, sobre todo cuando hemos quedado con diez”, dijo el DT campeón del mundo en Qatar 2022. Y añadió: “El partido estaba complicado y se desvirtuó con la expulsión. No pudimos concretar o llegar a situaciones de gol. Pero siempre positivos, porque el equipo intenta. Da la cara a su manera, jugando. Y ante un rival muy bueno, creo que el segundo tiempo fue nuestro. Podríamos haber hecho algo más y no se dio”, razonó Scaloni.

El DT continuó con su explicación: “El rival juega. Nosotros estamos por suerte últimamente acostumbrados a ganar. Y hay veces que no te toca. Sobre todo, porque como se vio hoy, Ecuador es un buen equipo y nos puso en dificultad. En el segundo tiempo creo que el equipo, más allá de la expulsión de Caicedo, salió diferente y creo que eso es positivo. Hay que seguir. No siempre se gana”, esbozó Scaloni.

También se refirió a la camiseta número 10 que utilizó Franco Mastantuono y a la ausencia de Thiago Almada, portador original de ese dorsal ante la licencia que se tomó Lionel Messi. “En principio, la 10 la iba a llevar Thiago (Almada), pero no pudo ser parte del partido. Y se la dimos a Franco. Preferimos no arriesgarlo a Thiago en este partido. Franco entró bien. Tiene personalidad. Le gusta jugar con la pelota, la recibe. Lo que pasa es que entró en un momento en que Ecuador estaba en un bloque bastante bajo y había pocos espacios. Pero lo importante es que él siempre intenta. Así que es otro partido más para él y va sumando minutos en este equipo”.