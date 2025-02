Otro arbitraje escandaloso que favoreció a Barracas Central ante Newell’s: dos penales y una expulsión que no fue

Barracas Central volvió a estar en el centro de la escena por jugadas polémicas. En el triunfo por 2 a 0 sobre Newell’s, por la fecha 7, el árbitro del partido Pablo Echavarría fue protagonista por dejar pasar (o no sancionar correctamente) varias situaciones controversiales que beneficiaron al club de Claudio Tapia, el presidente de la AFA. La primera, una trompada seguida de un codazo por la que sólo decidió amonestar al jugador del Guapo y la segunda, una clara mano adentro del área por la que no cobró el penal para la Lepra. Hubo más: un segundo penal, en el complemento, tampoco sancionado a favor del conjunto rosarino y, en la acción previa al segundo tanto del local, una gran definición de Manuel Duarte, hubo infracción en la consecuencia de lo que era un ataque de Newell’s.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA; presente en el partido entre Barracas Central y Newell´s Fotobaires

El árbitro del partido fue Pablo Echavarría, el juez de línea 1 Pablo González, el asistente 2 Walter Ferreyra y el cuarto árbitro: Ariel Cruz. En el VAR estuvieron Hernán Mastrángelo con Diego Romero, asistente VAR.

Las cuatro jugadas polémicas

1) Iban 26 minutos del primer tiempo y Luciano Herrera, de Newell’s, encaró por la izquierda adentro del área, forcejeando con Kevin Jappert. Aceleró y el defensor de Barracas le pegó con su rodilla en la rodilla del futbolista de la Lepra, que se tiró al piso con gestos de dolor. Sin embargo, ni Echavarría ni el VAR advirtieron una falta de penal.

2) Cuando se disputaba el minuto adicionado sobre el final de la primera etapa, con el resultado a favor de Barracas Central 1-0, Luciano Herrera, jugador del cuadro rosarino trasladaba la pelota: cuando jugó un pase para Banega, que pasó entre las piernas de Dardo Miloc, recibió primero una trompada a la altura de las costillas y luego un codazo en el rostro por parte de Nicolás Demartini. Echavarría le sacó la amarilla al defensor, pero ni siquiera se dirigió al VAR a revisar la acción ni tampoco fue advertido por Hernán Mastrángelo, quien estuvo en las cabina ubicada en Ezeiza.

¿ERA ROJA PARA DEMARTINI EN ESTA JUGADA?



SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2025

3) A los 21 minutos de la segunda etapa, Newell’s atacaba en busca de la igualdad. El paraguayo Saúl Salcedo estaba en el sector ofensivo. Recibió el pase por parte de Juan García, giró y le pegó al arco. El balón dio en la muñeca derecha del uruguayo Yonathan Rak y luego rebotó en su cuerpo. Echavarría hizo una seña que le dio abajo, más abajo en la parte del cuerpo. Y el VAR ni siquiera lo llamó para que la revise. Penal.

Todos los futbolistas y también integrantes del banco de suplentes pidieron la mano. Cristian Fabbiani, que debutó como entrenador del Leproso, empezó a gritar: “Mano, mano”. Luego, se dirigía a sus jugadores: “Tranquilo que es penal, ya está, es penal, está en la tablet. Si lo quiere cobrar lo cobra”, dijo el DT. Mientras tanto, Echavarría advertía que el balón primero le dio en la parte del costado al defensor. Durante algunos minutos el juego se detuvo porque el árbitro aguardó por un llamado del VAR. Finalmente, el partido continuó sin que se haya cobrado el penal. Allí volvió a aparecer Fabbiani, pero tranquilizando a sus futbolistas y pidiéndoles que se metan en el partido.

Pablo Echavarría, el árbitro que quedó en el ojo de la tormenta en Barracas Central vs. Newell's Fotobaires

4) Barracas cerró el partido con un golazo marcado por Manuel Duarte a los 46 minutos de la segunda etapa (2-0), pero en la acción previa al gol, todos los futbolistas de Newell’s pidieron una infracción de Rafael Barrios sobre Éver Banega. Esa acción pareció lícita, pero sí hubo otra –inmediatamente anterior–: el defensor le fue con el codo a la altura de la garganta de Alejo Tabares. Sin embargo, el juez principal nunca advirtió el golpe.

TODO NEWELL´S RECLAMÓ PENAL POR MANO EN ESTA ACCIÓN, PERO ECHAVERRÍA NO LA COBRÓ Y EL VAR NO LO LLAMÓ: ¿qué te parece?



SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2025

En la conferencia de prensa tras el partido Fabbiani fue consultado por el arbitraje, pero la respuesta fue evadiendo el tema: “Pienso que el equipo está a la altura, no me conformo con perder, pero hubo un cambio táctico, un orden. No voy a hablar de moral, pero hoy se notó un equipo serio que en cuatro días demostró lo que quiero. Es el camino, tenemos que estar tranquilo, el equipo va a rendir, le faltaba orden”.

¡GOLAZO DE DUARTE PARA EL 2-0 DE BARRACAS CENTRAL ANTE NEWELL´S!



SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2025

Sobre el final del partido, Nahuel Barrios, jugador del equipo Guapo, fue consultado sobre la mano en el área y expresó: “No vi la jugada, estaba en el banco, no te puedo decir nada sobre esa jugada”.

No es la primera vez que errores arbitrales favorecen a Barracas Central, el club de Chiqui Tapia.

LA NACION