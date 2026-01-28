En qué canal pasan River vs. Gimnasia de La Plata por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este miércoles, desde las 20 (horario argentino), River y Gimnasia de La Plata se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario quiere cambiar cambiar la mala imagen que dejó en 2025, no solo por el rendimiento y la falta de títulos, sino también por lo estrictamente actitudinal. En la primera jornada se vieron ciertos cambios y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró indicios de algo mejor: derrotó 1 a 0 a Barracas Central, como visitante, con un gol de Gonzalo Montiel.

River sumó de a tres en su debut en el Torneo Apertura 2026: le ganó a Barracas Central por 1 a 0 Manuel Cortina

El Lobo, por su parte, quiere continuar con el buen nivel que mostró en el segundo semestre del año pasado, cuando llegó hasta las semifinales del Clausura. En este 2026 sueña con clasificarse a un torneo internacional, aunque el principal objetivo es, nuevamente, alejarse de los puestos de descenso a la Primera Nacional. Y arrancó el año con el pie derecho, ya que le ganó a Racing por 2 a 1 como local con un golazo olímpico de Nicolás Barros Schelotto y otro tanto de Franco Torres (Tomás Conechny descontó para la Academia).

River vs. Gimnasia de La Plata: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 20 y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.53 contra los 7.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Gimnasia de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.11.

Las casas de apuestas ponen a River como claro favorito al triunfo en su debut como local en 2026 Walter Manuel Cortina

Posibles formaciones