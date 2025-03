Pablo Maffeo, el futbolista de Mallorca alguna vez convocado por Scaloni dijo que sus peleas con Vinicius lo alejaron de la selección de España

El futbolista Pablo Maffeo, nacido en España, pero de madre argentina y citado por el seleccionador nacional Lionel Scaloni en noviembre de 2023 para que integrara el plantel en una doble fecha de las Eliminatorias, tuvo numerosos cruces con Vinicius Jr., el delantero de Real Madrid. Es más: en enero pasado quedó envuelto en la polémica al decir -en tono jocoso- que noquearía en 10 segundos al brasileño si hubiera una pelea de boxeo entre ambos. Ahora, el jugador de Mallorca fue más allá: aseguró que sus cortocircuitos con Vinicius Jr. y el madrilismo lo distanciaron de la selección de España.

De 27 años, nacido en Sant Joan Despí, Cataluña, de madre argentina y padre italiano, llegó a jugar en la selección española en una Sub 21. Sin embargo, más tarde eligió defender la camiseta de la Argentina al ser convocado por Scaloni. Al respecto, Maffeo declaró en el programa El Partidazo de radio COPE: “Yo estoy con Argentina. Estuve bien ahí, me trataron superbién. Si algún día tuviese que elegir, sería Argentina. Con España no iría, ya lo dije” .

Maffeo, el lateral de Mallorca: "Yo estoy con Argentina. Estuve bien ahí, me trataron superbién. Si algún día tuviese que elegir, sería Argentina. Con España no iría"

En la misma sintonía, Maffeo profundizó en los motivos que lo llevaron a distanciarse de La Roja, la selección de España, haciendo alusión a sus enfrentamientos con Vinicius Jr. y cruces con Real Madrid: “A raíz del problema de Vinicius con el Real Madrid... Obviamente, eso te aleja, los confrontamientos con el Madrid. No sé si hubiese ido, pero con España no iría” .

Sobre sus discusiones con Vinicius Jr., ya consideradas una suerte de clásico en el campeonato español, Maffeo mencionó: “Ha habido situaciones que se han sacado de contexto, por ejemplo cuando dije que le noquearía en diez segundos”. ¿Cuál fue el origen de esa enemistad? “Cuando juntas fuego y fuego, salen llamas”, se limitó a expresar el lateral derecho que no volvió a ser citado por Scaloni.

La frase sobre lo que sucedería en un ring de boxeo con Vinicius copó los titulares de varios medios en ese momento pero, horas después, Maffeo publicó un comunicado en sus redes sociales para bajarle el tono a los dichos: “El contenido de la charla debe entenderse en un contexto de broma, en el que el entrevistador me preguntó si participaría algún día en ‘La Velada’ de Ibai Llanos. En último lugar, tira del hilo preguntándome si me mediría con Vinicius y, en tono de broma, me incita a mojarme sobre quién ganaría en esa supuesta pelea”.

Los enfrentamientos con Vinicius y Real Madrid

🗣️ Pablo Maffeo, en @partidazocope



😱 "Fui con la sub-21 de España, pero con el tema de Vinicius y el Real Madrid... eso te aleja"



😅 "Raíllo ha hecho méritos para ir y han llevado a un chico que no sé quién es"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/jQbahR18Jc — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 20, 2025

El futbolista dijo que parte de esa entrevista que se realizó en noviembre de 2024 fue sacada de contexto porque “no había el más mínimo interés de buscar la polémica”. “En ningún caso quise incitar al odio y no tengo la más mínima voluntad de generar un ambiente de crispación ni de enemistad hacia Real Madrid ni hacia mi compañero de profesión Vinicius”, agregó.

La entrevista se hizo pública a días de que el conjunto merengue chocara con Mallorca, por la semifinal de la Supercopa de España, partido que se disputó en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita y que tuvo al Madrid como ganador, por 3-0.

Los duelos Vinicius-Maffeo

En noviembre de 2023 Maffeo consiguió entrar en la convocatoria de la Argentina a partir de una lesión de Juan Foyth y de la falta de rodaje de Gonzalo Montiel. “Súper feliz, súper orgulloso, es increíble. Agradecido obviamente a Argentina y orgulloso de de poder defender la camiseta”, dijo en ese momento. En ese momento, dio detalles acerca del momento en que le comunicaron que había recibido el llamado de Scaloni. “Me enteré en el comedor, vino Chando [delegado del club] y me lo dijo. Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Llegué al coche y era todo felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. No se lo creía al principio, pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Colgué, empecé a chillar y la verdad es que muy bien”, dijo.

LA NACION