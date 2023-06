Pago efectivo: la FIFA ordena a Cardiff que abone las últimas dos cuotas del pase de Emiliano Sala

escuchar

La FIFA ordenó este viernes a Cardiff, club que milita en la Championship inglesa, que pague las dos últimas cuotas por el pase del futbolista Emiliano Sala. El monto total asciende a 11 millones de euros. Sala murió cuando viajaba en un avión privado desde Francia a Inglaterra para incorporarse a su nuevo equipo, que en enero de 2019 había incorporado al jugador argentino con el objetivo de mantenerse en la Premier League. Nunca terminó de pagarlo (el pase costó 17 millones de euros) y había negado en los escritorios que el pase se hubiera formalizado.

Según un informe del diario francés L’Equipe, las últimas dos cuotas del pase del argentino son de seis y cinco millones de euros, por lo que los galeses tendrán que pagar 11 millones de la moneda europea . La fecha estipulada para los pagos originales era el 1 de enero de 2020 y 1 de enero de 2021, pero el giro de dinero jamás llegó a la cuenta bancaria del club francés. Ahora, entonces, se agrega un interés del 5% para llegar a la suma final, destaca el principal diario deportivo francés.

La despedida a Emiliano Sala, el malogrado jugador argentino que falleció cuando el avión en el que viajaba se estrelló en el Canal de la Mancha DPA - Archivo

Cardiff City fue obligado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a pagar el pase completo del jugador a fines del año pasado, pese a que los abogados del club alegaron que la transferencia no había llegado a completarse antes de su muerte en el Canal de la Mancha. Los galeses no pagaron un centavo hasta que el TAS no falló en su contra (las tres cuotas ya estaban vencidas). Y, como los plazos establecidos por el contrato de transferencia ya se habían cumplido, la Liga Inglesa le prohibió comprar futbolistas durante tres ventanas. Sólo podía contratar jugadores libres o a préstamo. Cardiff volvió a usar a su departamento legal y consiguió rebajar la sanción en una ventana. A fines de este año ya podrá gastar dinero para adquirir futbolistas.

El club galés publicó hoy en un comunicado que denunció a los dirigentes de Nantes y que la investigación está en la Justicia francesa. En el marco de esa causa, este mismo viernes fueron arrestados el CEO del club francés, Frank Kita, y otras dos personas. Cardiff cuestionó los tiempos de la decisión de la FIFA sobre el pago del pase: “El club considera que hubiera sido más justo si el requerimiento de pago al Nantes se hubiera diferido hasta la conclusión de las investigaciones de la policía francesa y del reclamo contra el club galo en los tribunales ”, se publicó en la página oficial de Cardiff.

Una camiseta argentina entre la hinchada de Nantes para recordar a Emiliano Sala Reuters

L’Equipe cita a las autoridades de Nantes tras el anuncio de la FIFA: “Estamos encantados con esta nueva victoria ante la FIFA. Se confirman así los derechos del club”, fue la respuesta de los abogados de Nantes, Jerome Marsaudon y Louis-Marie Absil. “Nantes espera que tras cuatro años de litigio, Cardiff City al final respete sus compromisos financieros y detenga sus acciones legales. El FC Nantes está ansioso por cerrar definitivamente el aspecto legal de este trágico accidente”.

La obligación de pago emitida por la FIFA cierra el tema deportivo relacionado al pase de Sala. Sin embargo, continúan tanto la investigación de los fiscales anti-lavado de Francia como el proceso civil iniciado por Cardiff ante el tribunal de Comercio de Nantes. Los ingleses reclaman casi 110 millones de euros como indemnización. Según L’Equipe, la cifra se corresponde con los “daños sufridos” por la desaparición de Sala.

Una condena

David Henderson, el hombre que organizó el vuelo privado en el que Sala viajó de noche desde Nantes a Cardiff, fue sentenciado a 18 meses de prisión en noviembre de 2021. El juez estimó que Henderson privilegió el beneficio económico por sobre la seguridad. El juez recordó que Henderson debía asistir al representante Wllie McKay (uno de los intermediarios en la transferencia de Sala, que entonces tenía 28 años), y para eso contrató al piloto David Ibbotson para que realizara el viaje . “Lo hizo aunque su licencia no le permitiera llevar pasajeros en vuelos comerciales”, recordó el diario The Guardian.

David Henderson, el organizador del vuelo de Sala desde Nantes a Cardiff, fue condenado a 18 meses de prisión en 2021 GEOFF CADDICK - AFP

LA NACION