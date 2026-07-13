Los despiadados mensajes contra Alexander Sorloth tras la eliminación de Noruega de la Copa del Mundo

Los ecos de la eliminación de Noruega del Mundial 2026 tras la caída ante Inglaterra en los cuartos de final, todavía resuenan de una manera para nada feliz. Uno de los protagonistas de esa definición, Alexander Sorloth, quedó expuesto por una jugada puntual y en las últimas horas recibió todo tipo de críticas que incluyeron mensajes muy desagradables. La pareja del delantero de Atlético de Madrid, Lena Selnes, contó que le llegaron mensajes en los que le pedían al jugador que “se suicidara”.

Selnes anunció que iniciara acciones legales después de recibir una oleada de mensajes ofensivos y amenazantes tanto por correo electrónico como en las redes sociales dirigidos tanto a ella como al futbolista noruego. La modelo seguida por más de 40.000 personas en Instagram, decidió romper el silencio compartiendo capturas de algunos de esos mensajes en sus historia de Instagram, visibilizando así una forma de acoso que va mucho más allá de la simple crítica deportiva.

Los mensajes seleccionados por la propia Selnes permiten comprender la dimensión de las agresiones. En el encabezado, ella escribió: “El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. En realidad, no quiero prestarle atención, pero me veo obligado a hacerlo tras comentarios como este”. A continuación publicó los comentarios en cuestión y alguno le pedía a Sorloth directamente que se quitara la vida, mientras que otro instaba a que abandonara el país y “se tirara desde lo alto de un acantilado”.

Lena Selnes, la pareja de Alexander Sorloth, mostró en una historia de Instagram los ataques contra el delantero noruego

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, también habló sobre el episodio que le toca vivir a Sorloth y lo calificó de trágico: “Lamentablemente forma parte de la realidad actual del deporte de alto nivel”. El entrenador también aprovechó este situación para aconsejar a los jugadores más jóvenes de su plantel para que se mantengan lo más alejados posible de las redes sociales como forma de protegerse de este tipo de ataques despiadados.

El enojo con Sorloth de parte de algunos aficionado noruegos es por una acción en particular: en el minuto 44 del primer tiempo, con Noruega ganando 1-0, Martin Odegaard sacó un pase en profundidad para Sorloth, que quedó en superioridad numérica junto a Haaland ante John Stones, con Declan Rice y Nico O’Reilly regresando a la defensa. La jugada pedía un pase a Haaland, que encaraba prácticamente solo al arquero Jordan Pickford, pero Sorloth optó por jugársela e intentó superar a Stones, pero su disparo fue bloqueado. Tres minutos más tarde llegó el empate de Inglaterra por intermedio de Jude Bellingham.

Después del partido Sorloth intentó explicar su determinación en esa acción: “Doy un toque, levanto la vista y veo que Stones bloquea el pase. Luego doy otro toque. Espero a que él haga un movimiento en lugar de ser yo quien le obligue a hacerlo. Lo único que quería era pasársela a Erling, pero cuando vi que no podía, disparé”. El comentarista de la BBC Alan Shearer fue contundente en su análisis: “Sorloth debería haberle pasado el balón a Haaland con rapidez. Decidió no hacerlo y se topó de lleno con la defensa rival”.

La jugada que desató la furia