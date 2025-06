Paredes aprueba las tres hojas del formulario para volver con la edad de oro y ser el nuevo rey de Boca

La liga de los campeones del mundo ya tiene fundamento. Si bien fue un slogan creado para promocionar un producto de relativo interés, el torneo que comenzará en julio le dará sustento en retrospectiva a la frase. Leandro Paredes podría convertirse, así lo aseguran en Boca, en el sexto jugador del plantel de la gloria en Qatar. River ya había juntado a Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña. Central generó un impacto continental con el regreso de Ángel Di María. El ruido de Paredes está dado por su nivel y su vigencia: apenas días atrás, fue uno de los mejores de la selección contra Colombia. La medalla queda para toda la vida, pero para jugar acá se necesita plenitud.

En Boca no se escuchará ningún anuncio público por ahora. Paredes es jugador de la Roma y debe ejecutar la cláusula que él mismo pidió agregar en su renovación de contrato por existiera la posibilidad de la vuelta: un ítem solo destinado a Boca. Mientras, se sabe que las negociaciones valen más que las palabras oficiales. Todavía en México, Fernando Gago repetía que no tenía ninguna propuesta laboral cuando ya había acordado su llegada a Boca. Miguel Ángel Russo aseguró que lo llamaron después de que San Lorenzo quedara eliminado: no daban las fechas. Este caso sería más fácil. La resolución tiene una cifra pautada: 3 millones y medio de euros. Eso es lo que Boca tendría que pagarle a la Roma. El fútbol argentino le compra jugadores al europeo, no trates de entenderlo.

Paredes anticipa a Castaño, en el empate del martes entre Argentina y Colombia: ¿una foto del próximo Boca-River? Gustavo Garello - AP

El económico es, justamente, un primer foco de análisis. Recientemente se desarrolló en nuestro país el llamado Transfer Room, el encuentro de representantes, intermediarios y directivos de clubes de todo el mundo. El periodista Marcelo Gantman estuvo allí y contó que, en el ranking de ligas elaborado, la argentina figuró en 17º lugar. Una variable que se tomó fue el promedio de sueldos de los futbolistas. Colombia, por caso, paga considerablemente más. Como en todos los rubros, el diferencial del torneo argentino es la cantidad de equipos; en este caso, la cantidad de jugadores. En Futbolistas Argentinos Agremiados hay registrados 960 contratos con clubes de primera división. Alrededor de veinte superan el millón de dólares por anual. No es un número escaso; lo bajo es la proporción.

El contrato de Paredes fue la traba por la que no llegó en enero. En Boca no habrían aceptado que Edinson Cavani dejara de ser quien más cobraba en el plantel. Meses después, el uruguayo sigue sin respaldar con actualidad la chapa con la que llegó. No tener a Paredes debido a una lista de derechos adquiridos es un desperdicio.

El segundo punto es la oportunidad. Boca está en Miami, Paredes también. Uno por el Mundial de Clubes, el otro de vacaciones. Sólo el tiempo nos permitirá entender por qué el esfuerzo se realiza para sumarlo al plantel después de semejante competencia internacional. Más todavía: ¿por qué no acordaron a principios de año, cuando participaba en la Libertadores y seguramente era menos costoso sacarlo de la Roma? Si entonces fue un error no incorporarlo dado el interés del jugador, un segundo error sería no aprovecharlo ahora.

Paredes. Messi y Di Maria, la noche del partido despedida de Riquelme, en la Bombonera Instagram

Aquella posibilidad trunca pareció abrir una diferencia entre Juan Román Riquelme y Paredes. El presidente dijo luego que “están (los jugadores) que quisieron venir”. El volante respondió que “hice todo lo posible”. Por personalidad, pasado de ídolo o rol actual, Riquelme logra que esas diferencias se atenúen o se disimulen. Que pocos confronten mucho tiempo. En la semana, Paredes ya no habló de enero, aunque sí le agregó cautela a su posible llegada: “Mis ganas están, pero no depende de una decisión sola”. Esa frase corre a la par del siguiente diálogo que se habría dado entre ambos protagonistas:

-Dale, volvé. Así les das una alegría a los bosteros.

-Depende de vos darles una alegría.

El tercer foco, seguramente el más interesante, es el futbolístico. El recuento de regresos inolvidables es más corto que el de los que no cumplieron las expectativas. El 29 de junio Paredes cumplirá 31 años, los mismos que tenían Juan Sebastián Verón, Maxi Rodríguez, Carlos Tevez y Enzo Pérez cuando volvieron al fútbol argentino para ser rápidamente campeones. No es sólo un tema de edad. Gabriel Milito cumplió 31 apenas volvió a Independiente, pero las lesiones ya no le permitían ser. Es obvio que, cuanto antes vuelven, menos sufren el juego de fricciones y mañas.

Paredes terminó muy bien la temporada en Roma, pero sus ganas de regresar pueden inclinar la balanza Instagram

Si en cualquier otro lado enfrentar a uno mejor es una preocupación, aquí se siente como una oportunidad. Platense campeón, como respuesta a todo. Igual, la calidad a la larga siempre estará más cerca de imponerse. Por posición, Paredes no es de los gana partidos, sí arma un equipo. Le da un rumbo a la idea primaria de tener la pelota. Boca la tuyo en la mayor parte del torneo que pasó: sólo cuatro equipos tuvieron mayor posesión (55,3%), pero quince totalizaron más remates. Típico de un 10 reconvertido, Paredes no es sólo pase, sino también ubicación y carácter. Sería una buena noticia en Boca, últimamente cargado de negatividad. También en el fútbol argentino, para que alguna vez hablemos de jerarquía y no tanto de paridad.