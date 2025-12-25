Partidos de hoy en vivo, jueves 25 de diciembre: a qué hora juegan, cómo ver online y los resultados

En Navidad se disputan cuatro partidos, tres de la liga de Arabia Saudita y uno de la de Honduras
- 3 minutos de lectura'
Mientras en casi todo el mundo se festeja Navidad, la pelota de fútbol no se detiene este jueves 25 de diciembre porque se disputan cuatro partidos de dos campeonatos diferentes del planeta en los que no hay parate por determinación de los organizadores. Quizás no se trate de los encuentros más atractivos del mundo, pero los fanáticos futboleros, ávidos de ver juegos, consumen “lo que sea” en las Fiestas. Lo importante es ver rodar la N° 5.
En primer lugar, la Liga Saudí de Arabia Saudita desarrolla tres encuentros de la undécima fecha: Fayha vs. Hazem en el Al Majma’ah Sports City Stadium; NEOM vs. Najma en el King Khalid Sport City Stadium; y Riyadh vs. Ettifaq en el Prince Faisal bin Fahd Stadium. Ninguno de los encuentros se puede ver por televisión y plataformas digitales en la Argentina, pero en canchallena.com está disponible cada uno, minuto a minuto.
El principal motivo por el que se juega el 25 de diciembre en el país árabe es que la Navidad no se celebra oficialmente porque su población es mayormente musulmana y las festividades cristianas no son parte de la cultura pública. Al tener una interpretación estricta del Islam, que considera esta fecha una festividad no islámica, se prohíbe su celebración en espacios comunes para evitar prácticas consideradas paganas o transgresoras. Aún así, las minorías religiosas pueden festejarlas en privado y con discreción, bajo regulaciones que impiden cualquier “signo visible” de ello.
Donde también habrá fútbol es en Honduras, por la liga doméstica. Allí, Olancho FC y Platense se verán las caras en el estadio Marcelo Tinoco por la quinta fecha del Grupo B de los Triangulares.
El encuentro estuvo en veremos porque, a diferencia de Arabia Saudita, en la nación centroamérica el 25 de diciembre sí es una jornada especial. Sin embargo, el partido fue ratificado por el presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera, quien dejó en claro que este 25 hay actividad en el certamen de Primera División porque ninguno de los clubes solició la postergación de sus compromisos.
Partidos del 25 de diciembre
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Liga de Arabia Saudita
- 11.50: Fayha vs. Hazem.
- 14.30: NEOM vs. Najma.
- 14.30: Riyadh vs. Ettifaq.
Liga de Honduras
- 22: Olancho FC. vs. Platense.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol Internacional
Copa Africana. El primer rival de Argentina en el Mundial debutó con lujos, una goleada y el hijo de una leyenda en el arco
Un clásico. Horario de El Programa de Lavecchia, el especial de TyC Sports sobre la Navidad 2025
Qué seguir. Partidos de hoy en vivo, miércoles 24 de diciembre: a qué hora juegan, TV y dónde ver fútbol en directo
- 1
Conmovedora escena: un hincha viajó solo a alentar a su equipo y fue ovacionado y abrazado por el plantel
- 2
River Plate y sus refuerzos 2026: así está el mercado de pases del Millonario
- 3
Boca en la Copa Libertadores 2026: cuándo se conocen los grupos, con los rivales del xeneize
- 4
La grave lesión de Alexander Isak sacude al Liverpool y pone en riesgo su presencia en el Mundial 2026