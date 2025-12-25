Partidos de hoy en vivo, jueves 25 de diciembre: a qué hora juegan, cómo ver online y los resultados

Mientras en casi todo el mundo se festeja Navidad, la pelota de fútbol no se detiene este jueves 25 de diciembre porque se disputan cuatro partidos de dos campeonatos diferentes del planeta en los que no hay parate por determinación de los organizadores. Quizás no se trate de los encuentros más atractivos del mundo, pero los fanáticos futboleros, ávidos de ver juegos, consumen “lo que sea” en las Fiestas. Lo importante es ver rodar la N° 5.

En primer lugar, la Liga Saudí de Arabia Saudita desarrolla tres encuentros de la undécima fecha: Fayha vs. Hazem en el Al Majma’ah Sports City Stadium; NEOM vs. Najma en el King Khalid Sport City Stadium; y Riyadh vs. Ettifaq en el Prince Faisal bin Fahd Stadium. Ninguno de los encuentros se puede ver por televisión y plataformas digitales en la Argentina, pero en canchallena.com está disponible cada uno, minuto a minuto.

Los partidos que se disputan este jueves 25 de diciembre en la Liga de Arabia Saudita Canchallena

El principal motivo por el que se juega el 25 de diciembre en el país árabe es que la Navidad no se celebra oficialmente porque su población es mayormente musulmana y las festividades cristianas no son parte de la cultura pública. Al tener una interpretación estricta del Islam, que considera esta fecha una festividad no islámica, se prohíbe su celebración en espacios comunes para evitar prácticas consideradas paganas o transgresoras. Aún así, las minorías religiosas pueden festejarlas en privado y con discreción, bajo regulaciones que impiden cualquier “signo visible” de ello.

Donde también habrá fútbol es en Honduras, por la liga doméstica. Allí, Olancho FC y Platense se verán las caras en el estadio Marcelo Tinoco por la quinta fecha del Grupo B de los Triangulares.

El encuentro estuvo en veremos porque, a diferencia de Arabia Saudita, en la nación centroamérica el 25 de diciembre sí es una jornada especial. Sin embargo, el partido fue ratificado por el presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera, quien dejó en claro que este 25 hay actividad en el certamen de Primera División porque ninguno de los clubes solició la postergación de sus compromisos.

Partidos del 25 de diciembre

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Liga de Arabia Saudita

11.50: Fayha vs. Hazem.

14.30: NEOM vs. Najma.

14.30: Riyadh vs. Ettifaq.

Liga de Honduras