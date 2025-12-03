Simulador del sorteo del Mundial 2026: cómo jugar y ver los posibles rivales de la Argentina

El sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, que tendrá lugar este viernes a las 14 (hora argentina) en el Kennedy Center de Washington, se puede realizar a modo de juego en el simulador de canchallena.com y especular con posibles rivales de la selección argentina.

El software es automático y permite en apenas cuatro clicks diagramar 12 grupos con cuatro integrantes tentativos cada uno, en base al reglamento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Primero, se ubican en las zonas los seleccionados del bombo número 1, con México en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D ya que, por ser los anfitriones, tienen preasignado su lugar.

Las opciones de rivales de la selección argentina en el Mundial 2026 son múltiples Manuel Cortina - LA NACION

Luego, el simulador sortea los equipos del copón 2 y los reparte al azar uno en cada zona y con una determinada posición (2, 3 o 4). El procedimiento se repite con los conjuntos del tercer listado y, por último, el cuarto hasta completar los 48 lugares.

El simulador del sorteo del Mundial 2026 con una posible conformación de los grupos

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 (cabezas de serie): Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje de Europa 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Repechaje de Europa 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), Repechaje de Europa 3 (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo), Repechaje de Europa 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) y Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam o Irak).

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Así se hace el sorteo

El procedimiento será diferente al que se volvió habitual en los últimos 30 años porque la Copa del Mundo tendrá 48 participantes contra los 32 que compitieron en las últimas siete ediciones, hasta Qatar 2022.

Los equipos se dividieron en cuatro bombos de 12 integrantes cada uno de acuerdo a su ubicación en el ranking de la FIFA. En el primero están los tres anfitriones más los nueve mejores clasificados del escalafón internacional (España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bélgica). Todos serán cabeza de serie de cada una de las zonas de cuatro integrantes con México en la A, Canadá en la B y Estados Unidos en la D. El resto se ubicarán en los otros grupos por azar.

Las selecciones de la Argentina y España, en caso de liderar sus grupos, no se cruzarán hasta la final Canchallena

En el segundo listado hay conjuntos con mucho poderío y que pueden dar la sorpresa, entre ellos Marruecos y Croacia que fueron semifinalistas en Qatar 2022 y los europeos, además, finalistas en Rusia 2018. Además, figuran los sudamericanos Colombia, Uruguay y Ecuador, entre otros. En el bombo 3, en tanto, está Paraguay. Los rivales con mejor potencial son Noruega, que lideró las eliminatorias europeas, Escocia y Costa de Marfil.

Por último, en el 4 figuran los equipos de menor calibre, con Ghana como el más potente al menos hasta que se definan los repechajes porque se pueden sumar combinados de peso como Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía y Suecia. De Sudamérica, Bolivia buscará ingresar al Mundial a través de la repesca internacional en la que enfrentará a Surinam y, si se impone, a Irak.

Ninguna zona tendrá más de un país por confederación, con excepción de Europa. Como serán 16 los representantes de la UEFA, habrá al menos un conjunto por zona y un máximo de dos.