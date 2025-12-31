Partidos de hoy en vivo, miércoles 31 de diciembre: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

Este miércoles 31 de diciembre se disputan los últimos partidos del año en todo el mundo. Hay únicamente una liga que tendrá actividad, la de Arabia Saudita, con tres partidos que atraerán la atención de todos los futboleros. El minuto a minuto de cada uno de esos encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.

Tres argentinos jugarán en el último día del 2025. Mateo Retegui sumará minutos en Al-Shabab vs. Al-Qadsiah, y Juan Pablo Cozzani y Ramiro Enrique dirán presente en Al-Kholood vs. Al-Hilal, equipo que no tiene futbolistas criollos en su plantel pero está plagado de figuras. Allí juegan Darwin Núñez, Theo Hernández, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic y Kalidou Koulibaly, entre otros.

El defensor senegalés Kalidou Koulibaly es uno de los jugadores más importantes de Al-Hilal John Raoux - AP

Partidos del 31 de diciembre

Arabia Saudita

12.25 : NEOM vs. Al-Ittihad

: NEOM vs. Al-Ittihad 14.30 : Al-Kholood vs. Al-Hilal

: Al-Kholood vs. Al-Hilal 14.30: Al-Shabab vs. Al-Qadsiah

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*El minuto a minuto de todos los encuentros se puede seguir en canchallena.com.

Cómo ver online la Saudi Pro League

La liga de Arabia Saudita únicamente se puede ver por televisión en la Argentina a través de TNT Sports. Sin embargo, el canal no transmite todos los partidos y, por este motivo, ninguno de los tres que se disputan este miércoles 31 de diciembre se podrán seguir en vivo. Sin embargo, existe la posibilidad de hacerlo en canchallena.com.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Cuáles son los primeros partidos del 2026?

El 2026, año en el que se llevará a cabo el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá mucho fútbol. La temporada comenzará con los encuentros de apenas una liga que, precisamente, es considerada por muchos como la más competitiva del mundo: la Premier League de Inglaterra. Tras darle la bienvenida al Año Nuevo, varios equipos saldrán a la cancha con la intención de sumar de a tres puntos.

Este jueves se disputarán cuatro partidos, dos a las 14.30 de la Argentina y los dos restantes a las 17. En el primer turno se verán las caras el Crystal Palace de Walter Benítez vs. Fulham y el Liverpool de Alexis Mac Allister vs. Leeds United. Luego al final del día, se enfrentarán el Tottenham de Cristian Romero vs. Brentford y Sunderland vs. Manchester City.

Alexis Mac Allister, clave en Liverpool, sería titular en uno de los primeros partidos del 2026 Jon Super - AP

Todos los argentinos mencionados serían titulares a excepción de Walter Benítez, que disputó apenas tres partidos en lo que va de la temporada, de los cuales ninguno fue en la Premier League. ‘Cuti’ y Alexis, por su parte, son piezas inamovibles en sus respectivos equipos, por lo que todo indica que estarán desde el arranque.