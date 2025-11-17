Partidos de hoy lunes 17 de noviembre del Torneo Clausura 2025

La última fecha del certamen concluye con cuatro encuentros y se definen los últimos clasificados a octavos de final y el único boleto que resta a la Copa Sudamericana 2026
Este lunes se cierra la primera etapa del Torneo Clausura 2025 con cuatro partidos, tres correspondientes al grupo A y uno al B, y se definen los últimos boletos a octavos de final y el cupo que resta a la Copa Sudamericana 2026. Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com.
En el primer turno, a las 17, se desarrollan tres encuentros de la primera zona: Barracas Central vs. Huracán; Belgrano vs. Unión de Santa Fe; y Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia de Mendoza. Con excepción del Tatengue, que ya está en los playoffs, y de la Lepra mendocina, que no tiene chances de acceder a esa instancia, el resto de los clubes se juegan su continuidad. Están atentos Tigre y Estudiantes de La Plata para saber si ingresan o se quedan afuera mientras que en el caso del Matador necesita, además, que el Guapo no gane para ingresar a la Sudamericana 2026.
Por último, a las 19.30 Platense recibe a Gimnasia de La Plata por el grupo B. El Calamar no puede ingresar a octavos, pero el Lobo necesito imponerse si o si para entrar en el séptimo puesto. Así, desplaza a Talleres de Córdoba al octavo lugar y elimina a Sarmiento de Junín.
Partidos de este lunes 17/11 en el Torneo Clausura 2025
- 17: Barracas Central vs. Huracán (Zona A).
- 17: Belgrano vs. Unión (Zona A).
- 17: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia (Zona A).
- 19.30: Platense vs. Gimnasia (Zona B).
Los cruces octavos del Torneo Clausura 2025, antes de los partidos de este lunes
- (1° grupo A) Boca Juniors vs. Sarmiento de Junín (8° grupo B).
- (4° grupo B) Vélez vs. Argentinos Juniors (5° grupo A).
- (2° grupo B) Lanús vs. Tigre (7° grupo A).
- (3° grupo A) Unión vs. River Plate (6° grupo B).
- (1° grupo B) Rosario Central vs. Estudiantes (8° grupo A).
- (4° grupo A) Central Córdoba vs. San Lorenzo (5° grupo B).
- (2° grupo A) Racing vs. Talleres (7° grupo B).
- (3° grupo B) Deportivo Riestra vs. Barracas Central (6° grupo A).
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026, durante la fecha 16
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.
- Tabla Anual 1: Rosario Central.
- Tabla Anual 2: Boca Juniors.
- Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: River Plate.
- Tabla Anual 2: Racing Club.
- Tabla Anual 3: Deportivo Riestra.
- Tabla Anual 4: San Lorenzo.
- Tabla Anual 5: Lanús.
- Tabla Anual 6: Tigre (a definir).
