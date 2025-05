Partidos de hoy por los octavos de final del Torneo Apertura 2025: horarios, TV y cómo ver online

Los octavos de final del Torneo Apertura 2025 continúan este domingo. Se disputan tres partidos: Independiente vs. Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors vs. Instituto y Huracán vs. Deportivo Riestra. Los tres ganadores avanzarán a cuartos de final y se enfrentarán en dicha instancia a Boca, San Lorenzo y Rosario Central, respectivamente. Los detalles y el cuadro del certamen están disponibles en canchallena.com.

Habrá definiciones a un solo partido en el estadio del equipo mejor posicionado en su zona. Por este motivo, los que finalizaron entre el primer y el cuarto lugar, juegan como locales en octavos. En tanto Argentinos Juniors y Rosario Central, líderes de la A y la B, siempre serán anfitriones. Los cuartos se jugarán en la semana del 18 de mayo y las semifinales en la del 25. La final, en tanto, será en estadio neutral: el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el 1° de junio a las 15.30.

El campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2026 como “Argentina 1″.

Así está el cuadro de los octavos de final del Torneo Apertura 2025; los ocho ganadores avanzarán a cuartos Canchallena

La previa de los partidos que se juegan este sábado

Independiente vs. Independiente Rivadavia

El Rojo se metió entre los ocho mejores del primer torneo de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras finalizar tercero en el Grupo B. La Lepra mendocina, por su parte, quedó sexta en la zona A con 27 puntos, misma cantidad que Tigre y Huracán pero con peor diferencia de gol (+3 contra +6 del Matador y +7 del Globo).

Argentinos Juniors vs. Instituto

El Bicho se clasificó a la ronda de eliminación directa como líder del Grupo A con 33 puntos, misma cantidad que Boca pero con mejor diferencia de gol (+15 contra +13). La Gloria, en tanto, es el equipo con menos cantidad de unidades conseguidas en la etapa de grupos entre los clasificados a octavos. Acumuló 18, producto de cinco victorias, tres empates y ocho derrotas.

Argentinos Juniors cerró la etapa de grupos con una goleada ante Estudiantes por 4 a 0 Fotobaires

Huracán vs. Deportivo Riestra

El Globo superó la primera instancia del certamen local en el cuarto puesto del Grupo A. Acumuló un total de 27 puntos al igual que Tigre e Independiente Rivadavia, pero terminó con mejor coeficiente de tantos (+7 contra +6 del Matador y +3 de la Lepra mendocina). En contrapartida, el Malevo finalizó quinto en la zona B con 24 unidades conseguidas en 16 partidos, producto de cinco victorias, nueve empates y apenas dos derrotas.

Todos los cruces de octavos de final