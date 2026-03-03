La llegada de la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala ocurrió este lunes 2 de marzo en la ciudad de Roma, en el Hospital Gemelli, bajo un estricto hermetismo mediático. La prensa de Italia difundió la noticia tras la internación de la joven en el centro de salud de la capital, mientras que el deportista la acompañó durante todo el proceso médico.

¿Cómo se llama la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini?

La revista italiana de espectáculos Eva 3000 confirmó que la pequeña se llama Gia, un nombre que permaneció bajo reserva absoluta durante los nueve meses de gestación. Sabatini eligió esta denominación hace varios años y mantuvo su postura sin posibilidad a cambios de último momento.

El tierno posteo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con el rostro de Gia (Fuente: Instagram/@paulodybala y @orianasabatini)

La información circuló en los portales europeos poco después del parto en la clínica romana, y luego los padres lo confirmaron en sus cuentas de Instagram con una foto de la pequeña junto a sus manos, acompañado del texto: “Un aplauso pa mami y papi”.

El origen del nombre

La actriz argentina detalló el motivo de su preferencia en una entrevista previa a la llegada, donde sostuvo que el nombre hace referencia a una película que vio a los 15 años y que la cautivó de inmediato. Sabatini reveló: “Es un nombre de una película que vi a los 15 años”. También agregó detalles sobre el proceso de selección tras conocer el sexo del bebé: “Pensé: ‘Si tengo una hija, la llamaré así’. Luego hice una lista de 1000 nombres, y cuando llamaron para decirme que era niña, pensé: ‘¡Tiene que llamarse así!’”.

El significado del nombre de la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini (Foto: Instagram/@orianasabatini)

Existen dos teorías principales entre sus seguidores sobre la referencia cultural exacta. Una versión apunta a un personaje de la saga Harry Potter y la otra opción vincula el nombre con el filme Gia de 1998, donde Angelina Jolie interpretó a la modelo Gia Carangi. La trama relata la vida de una joven con raíces italianas que triunfó en el mundo de la moda en los años 80, a través de una personalidad fuerte y decidida ante la adversidad, pero la vida de la modelo tuvo un final trágico por el consumo de drogas y el contagio de VIH. El diario deportivo italiano Tribuna señaló que esta historia influyó en el gusto de la cantante.

La llegada de Gia en Roma

El nacimiento ocurrió en Italia por la carrera profesional de Paulo Dybala, quien actualmente integra el plantel de la Roma. La cantante explicó la decisión sobre el lugar de nacimiento de la pequeña, en el programa de streaming Luzu TV: “Nacerá en Italia principalmente porque me gustaría que fuera un parto natural, si es posible. Y también porque quiero que el padre esté presente. En el fútbol, ​​no hay muchos días libres, y los jugadores solo tienen vacaciones en junio o julio. Quiero hacerlo allá también para que el padre esté presente. Me costó aceptar esta idea”.

El reencuentro de Oriana Sabatini con sus padres antes del parto

La familia de la actriz viajó a Europa para brindar su apoyo durante el parto. Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini llegaron a Roma días antes del nacimiento de su nieta, junto con amigas de la cantante para acompañarla en este momento tan especial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.