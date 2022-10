Paulo Dybala sufrió un desgarro en el bíceps femoral y su chance de llegar al Mundial de Qatar se complica

Una muy mala noticia para la selección argentina: Paulo Dybala sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, lesión que le demandará entre 30 y 40 días de recuperación, por lo que sus chances de llegar en buen estado al Mundial de Qatar 2022 se hacen más difusas, a falta de 39 días para el comienzo de la gran cita.

Según indicó la cadena Sky Sport en Italia, los estudios médicos confirmaron la lesión del bíceps femoral. De esta manera, La Joya podría marginado de las canchas de 4 a 8 semanas. ¿Qué ocurrirá ahora? Por lo pronto, le harán nuevos estudios en una semana y el cordobés será reevaluado. El cuerpo técnico de la selección argentina lo incluirá en la lista previa y tomará una decisión final en la segunda semana de noviembre. La lesión complica seriamente las chances del cordobés, pero el staff liderado por Lionel Scaloni no quiere apresurarse en descartarlo.

El primer diagnóstico no había disipado la incertidumbre que se instaló el domingo, cuando José Mourinho hizo comentarios muy pesimistas sobre la lesión que había sufrido Dybala en la victoria por 2-1 de Roma sobre Lecce. Los estudios de este lunes revelaron que la Joya sufrió una afección en el cuádriceps femoral de la pierna izquierda, con un plazo de recuperación que se especulaba de entre cuatro y ocho semanas, pero una vez desinflamada la zona afectada, llegó el resultado definitivo a través de la resonancia.

El último fin de semana, el entrenador portugués ya lo dio por descartado para la competencia que le queda a Roma en este año -el último partido lo disputará el 13 de noviembre, ante Torino-, y los cálculos de tiempo apuntaban a si la rehabilitación le permitirá a Dybala ser tenido en cuenta para el Mundial de Qatar, en el que la Argentina debutará el 22 de noviembre, ante Arabia Saudita.

Video del penal, gol y lesión

Gracias a su muy buen arranque de temporada en Roma, el cordobés había conseguido la continuidad que Scaloni esperaba para considerarlo como una pieza de recambio en el ataque del seleccionado argentino.

En plenitud física, Dybala tenía casi asegurado un lugar en el plantel mundialista, pero todo se volvió sombrío. Dentro de 11 días, Scaloni deberá presentar una pre-lista de 35 jugadores para el Mundial. El corte de nueve jugadores llegará el 14 de noviembre, cuando quedará la delegación definitiva con los 26 apellidos. En ese momento, el cordobés habrá completado cinco semanas de la recuperación: podría estar 100% recuperado sólo si se cumple el escenario más optimista, que contempla una rehabilitación de cuatro semanas.

El último amistoso de la Argentina será 16 de noviembre, ante Emiratos Árabes Unidos, seleccionado dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Las alarmas por Dybala se dispararon el domingo, un hora después de finalizado el partido, con las declaraciones de Mourinho: “La lesión parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente después de hablar con Paulo... No soy médico, pero me parece muy mala, no creo que pueda volver a jugar antes de 2023″. En un primer momento se pensó que el entrenador ya lo estaba descartando para el Mundial, pero su referencia era por el calendario de Roma para este año, que como ya se dijo, finalizará el 13 de noviembre.

Para mayor sorpresa, Dybala se lesionó cuando ejecutó el penal del segundo gol de Roma en el estadio Olímpico. Ni siquiera lo festejó. Inmediatamente después de despachar el remate de zurda, se tomó el músculo femoral izquierdo y dio unos pasos con dificultad, mientras los compañeros que se acercaban a saludarlo veían de cerca su preocupación.

Dybala es consolado por un compañero en el momento de abandonar el campo de juego VINCENZO PINTO - AFP

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, cualquier lesión perturba, y más en el caso de Dybala, quien recurrentemente acusa problemas físicos. En los últimos dos amistosos del seleccionado, ante Honduras y Jamaica, el cordobés se sumó a la delegación en los Estados Unidos, pero no tuvo minutos en los partidos porque había llegado con molestias musculares. Se prefirió no arriesgarlo. Incluso Roma no quiso que viajase a la gira, pero finalmente accedió a la voluntad del jugador de sumarse al plantel, aunque luego no jugó ni un solo minuto.

El ex Instituto tenía una muy buena temporada desde que se incorporó a Roma por pedido de Mourinho, que le dio la confianza y lo transformó en un referente ofensivo. En ocho partidos por la Serie A suma cinco goles, más otros dos en tres cotejos por la Europa League. Venía con una serie positiva, marcando de manera consecutiva en los últimos cinco partidos, hasta que este domingo una lesión instaló oscuros presagios. El de Qatar sería el segundo Mundial en la carrera de Dybala. Estuvo en Rusia 2018, donde solo disputó 22 minutos en la derrota por goleada 3-0 ante Croacia.

LA NACION