Pep Guardiola, el entrenador “fracasado” que barrió a Real Madrid y va por un triplete histórico

A Pep Guardiola nunca lo despidieron. Lleva 14 años de carrera y ninguna cesantía. Es la excepción que justifica la regla de la silla eléctrica de los entrenadores. El DT catalán tiene la receta: “Ganamos muchos partidos”, asegura. No le falta razón: acaba de alcanzar su segunda final de Champions League y en diez temporadas llegó a la instancia anterior: semifinales. Su Manchester City se asoma al epílogo de la campaña con la posibilidad de un triplete histórico, ya que puede certificar el tricampeonato en la Premier League, la FA Cup (disputa el partido decisivo con Manchester United) y el encuentro del 10 de junio en Estambul ante Inter, con la Orejona en juego.

Guardiola, como un tal Lionel Messi, rompe estadísticas. Llegó a 50 victorias por torneos de copa en Inglaterra en apenas 58 partidos . Tiene récord positivo contra esa bestia llamada Real Madrid: 13 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Una diferencia de gol contra los blancos de +18 en toda su carrera. En la Premier League, su apellido es sinónimo de una era: cada partido da un máximo de tres puntos. Los datos del catalán dicen que cosechó 2,41 puntos de promedio por encuentro. Más que Mikel Arteta (2.31) y que Unai Emery (1,96). Podio de españoles entre los entrenadores actuales de la liga más global del mundo.

El gesto de felicidad de Guardiola tras el primer gol de Bernardo Silva durante el partido ante Real Madrid por la Champions League: lo sufre Carlo Ancelotti, DT de los españoles Jon Super - AP

“Buen viaje de vuelta a España”, dijo el entrenador catalán que apenas ganó una Champions League (2011, con Barcelona) para cerrar su conferencia de prensa posterior a la victoria aplastante contra Real Madrid en el estadio Etihad. Algunos lo consideraron una chicana, sobre todo porque en las horas previas al choque de vuelta de las semifinales la prensa española daba como favorito al equipo blanco, vigente campeón de Europa. Guardiola, en algún punto, siente que menosprecian su trabajo. Por algo necesitó salir a destacar su tarea en Manchester. “Mi legado es excepcional” , se ufanó en la antesala del partido que terminó con la eliminación de los madrileños y el pasaje a la final de los ingleses. El DT catalán libró una batalla personal con la prensa madrileña durante buena parte de su carrera. En España y fuera de su país.

Hubo otra broma. Manel Estiarte, uno de sus ayudantes, publicó una foto del entrenador español y su círculo íntimo, en el que aparece también el expresidente argentino Mauricio Macri. También están Pere, el hermano del DT, y Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City. Todos tienen cuatro dedos levantados. Los mismos goles que el equipo inglés le endosó al conjunto de la capital española.

Guardiola se regodeó en el nivel demostrado por sus jugadores: “No tengo las expectativas tan altas como para querer ganar la Champions cada año... Si creen que voy a pensar que Carlo (Ancelotti, DT de Real Madrid) es un mal entrenador o que el Madrid es un mal equipo, es cosa de ustedes. Cuando se dice que hemos fracasado por no ganar la Champions se está diciendo que el rival no tiene nivel... No se puede ganar siempre y lo importante es intentarlo. Y algún día toca. Y si llegamos a la final, algún año la ganaremos. Yo soy culé, todos lo saben, y el Barça perdió tres finales antes de ganarla. Lo importante es estar ahí...”, resumió. Y ahí está. En la final.

Este Manchester City es la versión más camaleónica de los equipos de Guardiola. Sin contar su Barcelona de época, el City 2023 pasa por encima de los rivales de ocasión. Los ¡52 goles! del gigante noruego Erling Haaland son una muestra gratis. O la adaptación perfecta de Julián Álvarez. O el cerebro del portugués Bernardo Silva, o los ojos en la nuca del alemán Ilkay Gundogan. Hay para todos los gustos. Y un dato: en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions ante Bayern, de Alemania, el City apenas tuvo un 44% de posesión de la pelota. El registro más bajo de la era Guardiola en el estadio Etihad. ¿El resultado? El equipo de Julián Álvarez ganó 3-0. Modificó su ADN para ganar.

Primer entrenamiento de Julián Álvarez en Manchester City y el saludo de Pep Guardiola, el entrenador que lo pidió y lo potenció @manchestercity

“Hablamos con los jugadores antes de salir a la cancha. Les pregunté si de verdad querían jugar contra Inter la final o no. Les dije que se lo preguntaran a ellos mismos”, contó Guardiola este miércoles, tras el 4-0 ante Real Madrid que los depositó en la final de Estambul. El entrenador les insistió a sus futbolistas: “Si juegan 90 minutos pensando que quieren jugar ante Inter van a vencer al Real Madrid. En los malos momentos, si realmente quieren jugar contra Inter, van a ganar este partido. Y los jugadores, en definitiva, jugaron con ese espíritu que necesitábamos”, contó el catalán, a veces estratega, a veces guía espiritual; siempre entrenador de elite.

Guardiola, que marcará un antes y un después en la Premier League cuando decida emigrar (ya dio a entender que el belga Vincent Kompany, un discípulo suyo, dirigirá a Manchester City algún día), tiene como ídolos a Tiger Woods, Michael Jordan y Julia Roberts. La actriz le rompió el corazón y no pudo conocerla. ¿La razón? En 2016 viajó a Manchester y optó por la vereda roja, del United, en lugar de la celeste, la del City.

La sonrisa de Guardiola durante un entrenamiento de Manchester City OLI SCARFF - AFP

Todavía hoy, Guardiola lo recuerda: “Les voy a contar un secreto”, comenzó, en marzo, y luego de eliminar a Red Bull Leipzig (también por goleada) en los octavos de final de la Champions League. Y continuó: “Pase lo que pase en esta Champions League, aunque la ganemos, y después ganemos dos más seguidas, siento que va a ser un fracaso para mí. Yo tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Hace algunos años, Julia vino a Manchester. No durante la década del 90, cuando el Manchester United ganaba título tras título con Sir Alex Ferguson; vino en un momento en el que nosotros éramos mucho mejores que ellos y ella fue a visitar al Manchester United. No vino a ver al City. Mi ídolo vino a esta ciudad y no la conocí... Por eso les digo que aunque gane la Champions nada va a poder compararse con esa decepción que tuve, voy a ser un fracasado”, cerró el DT. Ese “fracasado” es otra vez finalista del principal torneo de clubes de Europa.

LA NACION