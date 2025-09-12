Pep Guardiola se rinde ante la altura de Gianluigi Donnarumma... pero no lo confirma para el clásico ante el United

Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, habló en conferencia de prensa antes del clásico del domingo (12.30 del mediodía, hora de la Argentina) ante el United. Dijo que “confía” en sus jugadores y que “sabe” la importancia que el partido tiene para los hinchas de su equipo. Además, elogió al nuevo arquero del equipo, el italiano Gianluigi Donnarumma, quien llegó hace unos días después de un conflicto con Luis Enrique, su ex DT en PSG, de Francia.

El italiano tomará el relevo del brasileño Ederson, quien fue el arquero titular de Guardiola en los Ciudadanos durante ocho años y pasó al Fenerbahce turco. Marcó una época caracterizada por una gran distribución del balón y pases largos. Un arquero a la medida de Guardiola. Donnarumma, sin embargo, es más atajador que pasador, y no se destaca por su talento con los pies.

Últimas novedades del equipo 🚨 pic.twitter.com/a5O97nCabv — Manchester City (@ManCityES) September 12, 2025

El italiano es candidato a debutar en el arco el domingo en el clásico, pero Guardiola no quiso confirmar su elección. “Siempre trato de adaptarme a la calidad de los jugadores. No le exigiré a Gigi [tal el apodo de Donnarumma] que haga algo que le resulte incómodo”, dijo el entrenador español en la rueda de prensa ofrecida este viernes. Y agregó: “Estamos hablando del mejor jugador que he visto en la distribución, corta o larga, con Ederson. No trajimos a Gigi para que hiciera lo que Ederson ha hecho. Gigi tiene otra calidad”.

No se trató, sin embargo, de un menosprecio del entrenador a su arquero. Ni siquiera fue si intención compararlos. “Es muy alto. Es enorme”, dijo Guardiola con una sonrisa, añadiendo: “Es una gran presencia en los grandes escenarios”, en relación al poder intimidante del gigante italiano, que mide 1,96 metros. “Lo que ha hecho en la Champions League la temporada pasada en Villa Park, Anfield, muchos partidos, demuestra lo bueno que es”, resaltó el DT de Manchester City.

Guardiola dijo que conoció a Donnarumma por primera vez el miércoles, pero no lo vio entrenar el jueves. “Veremos”, indicó Guardiola cuando se le preguntó si Donnarumma reemplazará a James Trafford, el titular del City en los primeros tres partidos del City en la Premier League: una victoria en Wolverhampton antes de dos derrotas consecutivas ante Tottenham y Brighton. Algunos errores puntuales de Trafford -también llegado esta temporada, procedente de Burnley- siembran dudas sobre su continuidad en el arco. El inglés tiene apenas 22 años y proviene de la Championship. Donnarumma, en cambio, es campeón de la última Champions con PSG.

Guardiola también respondió sobre su continuidad al frente de Manchester City y los plazos que se pone [o no] en la gestión del equipo: “Dije muchas veces que no sé qué pasará [en el futuro]. Los resultados dictan las posiciones y tengo que hacer una buena temporada. No me quedaré si el club considera que necesita cambios. Pero ahora mismo, después de lo ocurrido la temporada pasada, tengo más ganas que nunca. No lo digo solo por lo que he hecho en el pasado. Me gusta mirar hacia adelante. ¿Pero cuánto tiempo me quedaré? Cuando firmé por tres años, nunca imaginé que me quedaría una década. Estoy muy orgulloso de ello. Quiero ayudar al equipo, al club, una y otra vez”, respondió.

💬 Guardiola sobre Ederson, Gündoğan y Akanji: "Es impensable lo que haríamos sin ellos".



"Eddie nos ayudó a crear un estilo, Gündo es un jugador inteligente y Manu también. Les deseo lo mejor a los tres, porque nos ayudaron a ser lo que somos". pic.twitter.com/qc8bPwgix9 — Manchester City (@ManCityES) September 12, 2025

El español se refirió por último a la revolución que debió hacer en el vestuario. Muchos futbolistas que fueron la columna vertebral del equipo en las últimas campañas ya no están, como el arquero brasileño Ederson o el creativo belga Kevin De Bruyne: “El club ayudó a dar el primer paso del cambio durante muchos, muchos años. En cualquier club siempre hay cambios, y cuando cambiás a 10 jugadores en cuatro o cinco meses, todo tiene que estar resuelto, arreglado y ser consistente. Seguimos haciendo muchas cosas buenas, pero aún necesitamos ser más consistentes que antes, pero paso a paso lo lograremos”, se entusiasmó el entrenador catalán.

Con información de la agencia AP.