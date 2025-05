Pep Guardiola y una decisión sorprendente para cuando concluya su contrato en Manchester City: “Voy a frenar”

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, anunció que pausará su carrera en julio de 2027, cuando concluirá su contrato recién renovado con el equipo inglés. “Voy a frentar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso”, dijo el catalán durante una entrevista con el ex futbolista Gilberto Silva en ESPN Brasil. Así, al español le quedarían dos temporadas al frente del conjunto ciudadano.

Las declaraciones de Guardiola llegan sobre el final de una campaña en la que decepcionó en la Premier League (suma apenas 61 puntos y está a 21 del ya campeón Liverpool) y ni siquiera le alcanza para asegurarse su participación en la próxima Champions League. En la edición actual del máximo torneo europeo, los de Manchester cayeron en los playoffs contra Real Madrid. El récord negativo se completa con la mayor cantidad de derrotas en una sola campaña: 12 entre todas las competencias.

Pep Guardiola, en su temporada más desafiante al frente de Manchester City Manu Fernandez - AP

“Fue un año de mucho aprendizaje. No hay una sola razón por la que este año fue difícil, hay muchos detalles, como las decisiones que se tomaron en mi contra. Así que, personalmente, ha sido un año de mucho aprendizaje”, dijo Guardiola. Y añadió: “En perspectiva, nuestro año actual no ha sido bueno, pero si analizamos los últimos 10 años, fueron muy buenos, en los que hicimos felices a nuestros aficionados y eso lo vale todo”.

“La gente piensa que aprendemos más de las derrotas que de las victorias. Pero yo también creo que aprendo de las victorias. Sabía que llegaría un momento en que caeríamos, pero caímos mucho. No esperábamos llegar tan lejos, pero no podemos ganar todo. Lo que hicimos durante 10 o 9 años fue excepcional, pero ahora tenemos que sentarnos y aprender a entender qué necesitamos producir en el futuro”, cerró Guardiola.

El festejo desaforado tras ganar una “final”

Acorde con el rótulo de “final” que le había asignado al partido, Pep Guardiola festejó alocadamente el agónico triunfo Manchester City por 2-1 sobre el Aston Villa de Emiliano Martínez el pasado 22 de abril. Ambos son rivales directos en el objetivo de conseguir la clasificación para la Champions League de la próxima temporada. Los tres puntos fueron para el tetracampeón aun vigente de la Premier League.

El grito de Guardiola, que festejó el gol agónico de Manchester City que trepa posiciones pensando en la Champions del 2026 Captura TV

El gol de Matheus Nunes, en el cuarto minuto adicionado, provocó en Guardiola una explosión de júbilo pocas veces vista, aun en las conquistas de los numerosos títulos que acumula en el club inglés. Gritó desaforadamente, no paraba de saltar y cuando segundos después finalizó el encuentro, se colgó de Rodri, el volante que continua con la recuperación de la rotura de ligamentos en una rodilla y cuya ausencia desde el principio de la temporada es señalada como una de las claves de la descomposición colectiva en varios pasajes del curso.

“Estaba tan feliz, tengo que admitirlo. Aston Villa es un equipo que, en el último mes, demostró ser uno de los mejores de Europa. El fútbol es emoción. Los dos últimos partidos [Everton había sido el anterior] fueron muy, muy difíciles, y los jugadores lo hicieron increíblemente bien. Me alegré muchísimo...”, expresó Guardiola, que también tras el final se metió en el campo y celebró como un jugador más con Kevin De Bruyne y Jeremy Doku, de quien Guardiola dice que es “el mejor del mundo cuando encara en los primeros cinco metros”.

El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, festeja con Matheus Nunes tras la victoria sobre el Aston Villa, el martes 22 de abril de 2025 (Martin Rickett/PA via AP) Martin Rickett - PA

Aston Villa, una semana después de quedar eliminado de la Champions League tras llevar al límite a Paris Saint Germain, quedó afuera de los puestos clasificatorios a la principal copa europea. El encuentro tuvo un comienzo frenético, a tono con lo que estaba en juego. A los 24 segundos, Marcus Rashford -silbado en el Etihad Stadium por su extensa carrera en Manchester United- pegó un tiro en un poste.

El desarrollo no daba respiro y Dibu Martínez tuvo una respuesta descoordinada en medio de esa vorágine: tras un desborde con centro atrás de Marmoush, el remate frontal de Bernardo Silva fue bloqueado con sus brazos, pero la pelota dio en una pierna y se metió. La autoría del gol se la dieron al media-punta portugués, pero técnicamente fue en contra. Manchester City duplicó a su rival en posesión de la pelota y cantidad de remates. Dibu controló un disparo de Mateo Kovacic y en otra acción exageró un leve toque en la cabeza con un codo que le dio Ilkay Gündogan, sin que el árbitro lo considerara una agresión.