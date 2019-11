Pergolini, durísimo contra Maradona: "¿Qué podés esperar de un burro?"

Mario Pergolini, junto a sus compañeros de fórmula rumbo a las elecciones en Boca: Juan Román Riquelme (vice 2) y Jorge Amor Ameal (presidente). Crédito: Twitter Ameal

23 de noviembre de 2019 • 11:46

Mario Pergolini arremetió contra Diego Maradona por su posteo de ayer en Instagram en el que criticaba a Juan Román Riquelme por su decisión de acompañar al empresario de medios y a Jorge Amor Ameal en las elecciones de Boca. "Me sorprendió la crítica de Maradona a Riquelme, ¿pero qué podes esperar de un burro?", dijo en declaraciones a CNN Radio. El conductor radial añadió: "Maradona debería tener más códigos porque es un ídolo del club".

En otro tramo de la entrevista, Pergolini fustigó al actual presidente del club, Daniel Angelici: "Angelici siempre se maneja hablando de dinero, no me sorprende lo que dijo de Román. Fue muy bajo lo suyo diciendo que Riquelme pidió plata". Además, adelantó que su gestión "apunta a convertir a Boca en un verdadero club social". Así, Pergolini (al igual que Ameal, candidato a presidente) trata de diferenciarse del oficialismo, que intenta mostrar una gestión eficiente mediante los millonarios números del último balance.

Además, el creador de "Caiga quien caiga" dio su visión sobre la política del país y su opinión sobre el gobierno que encabezará Alberto Fernández. "El gobierno de Macri fueron cuatro años desperdiciados", dijo sobre la administración de Cambiemos. Sobre el futuro, presagió: "El gobierno que viene va a ser una nueva versión del kirchnerismo que conocemos. "Preguntarme si Alberto es Cristina es como que me pregunten si Pergolini es Ameal. No estaría con alguien con quien no comparto mi pensamiento".