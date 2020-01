Shilton declaró que no respeta Maradona como deportista porque nunca se disculpó Fuente: Archivo

La extensa y exitosa carrera de Peter Shilton quedó marcada a fuego por la aparición de Diego Maradona en su camino. Pese a ser el jugador con más partidos oficiales (1390) en la historia del fútbol y con más presentaciones (125) con la selección de Inglaterra, el arquero inglés siempre será recordado por haber recibido los dos goles del número 10 argentino en el histórico encuentro del Mundial de México 1986. Y, cada vez que lo recuerda en una entrevista, deja en claro que es una herida que todavía no cicatrizó.

Una vez más, Shilton volvió a atacar a Maradona por la famosa "mano de Dios", aquel gol con la mano que abrió el camino de la Selección Argentina en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial que luego conquistó. Es que, pese a que luego Diego brilló con "El Gol del Siglo", el inglés que hoy tiene 70 años aún no puede superar la derrota de hace 33 años.

"Ese partido se recuerda por las razones equivocadas. Hice todo lo que pude y la famosa foto muestra que estoy más cerca de la pelota que su cabeza. Es por eso que lo golpeó con la mano. Siempre hay personas que dicen: 'Oh, él te superó'. No, no me superó. Hizo trampa", declaró Shilton en un reportaje con el diario británico The Sun.

"Todo el equipo de Inglaterra sufrió porque Maradona hizo trampa. La gente se queja sobre la aplicación del VAR en estos días, pero habría sido brillante para nosotros en ese caso. Lo admitió de forma indirecta, diciendo que era la Mano de Dios. Pero no se disculpó ni mostró ningún remordimiento", agregó el ex arquero. "Yo he visto a otros jugadores hacer trampa, admitirlo y disculparse. Pero su actitud explica por qué hay animosidad. Así como Maradona no se disculpará, yo no le daré la mano ni lo reconoceré. Siempre digo que es el mejor jugador de la historia, pero no lo respeto como deportista y nunca lo haré".

Por otro lado, Shilton, quien disputó los Mundiales de 1982, 1986 y 1990 con la Selección de Inglaterra, también opinó sobre el segundo gol de Diego que se sigue recordando como el mejor de todos los tiempos: "Era típico de lo que podía hacer. No estábamos en el estado de ánimo adecuado después de lo que pasó. Cuando sabés que alguien está haciendo trampa, en un gran partido como ese, tu estómago cae. Así que no estábamos en sintonía con nuestra defensa. Pero no se puede quitar mérito: Maradona hizo lo que es capaz de hacer ".

La carrera del ex futbolista británico comenzó en 1966 a los 16 años con la camiseta Leicester City y se extendió durante 31 años: jugó en 11 clubes diferentes del fútbol inglés y acumuló siete títulos (cuatro locales y tres internacionales, entre ellos dos Liga de Campeones de la UEFA con Nottingham Forest). Se retiró en 1997 con Leyton Orient a los 48 años.