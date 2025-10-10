Pierre-Emerick Aubameyang hizo cuatro goles, lo amonestaron por romper un banderín, se fue expulsado y ahora no jugará un partido histórico

El delantro Pierre-Emerick Aubameyang montó su propio show en el 4-3 de su selección, Gabón, ante Gambia, por las eliminatorias africanas. El futbolista del Olympique de Marsella convirtió ¡los cuatro goles! de su equipo, pero pasó de héroe a villano en apenas siete minutos. Fue amonestado luego de festejar el último gol por ¡romper el banderín del córner! Y luego vio la segunda amarilla por una dura infracción y se fue expulsado.

Referencia ofensiva de su equipo, el goleador de 36 años se transformó en el sexto futbolista en anotar un póker en toda la historia de las eliminatorias africanas. El problema es que su selección no lo va a tener para el partido más trascendental de su historia: la doble amarilla acarrea suspensión, por lo que Aubameyang no podrá acompañar el martes a sus compañeros frente a Burundi, que puede darle a Gabón su primera clasificación a un Mundial. Traducido: se tratará del partido más importante de la historia de su selección.

Árbitros asistentes y auxiliares arreglan el banderín del córner que rompió Aubameyang

Claro que los gaboneses tienen un oponente de peso en busca de ese pasaje a la Copa del Mundo: Costa de Marfil. Acostumbrados a las experiencias mundialistas, los marfileños también optan a la primera posición en el grupo F y, de hecho, le llevan un punto de ventaja a Gabón. Este viernes golearon 7-0 a Seychelles y el martes recbien a Kenia con todas las de ganar, y a sabiendas de que dependen de sí mismos. Pase lo que pase, nadie podrá alcanzar a Gabón en el segundo puesto, por lo que habrá otra chance para Aubameyang & compañía, que podrían acceder al repechaje intercontinental si es que pasan un mini-torneo a disputarse entre los cuatro mejores segundos de la eliminatoria africana.

Si el martes empatan en puntos Costa de Marfil y Gabón, la diferencia de gol favorecerá a los marfileños, que llevan nueve partidos sin recibir un solo tanto y tienen +22 contra +11 del equipo de Aubameyang. “Cuando tenés la chance de ir al Mundial tenés que estar más que motivado y yo lo estoy. Creo que tenemos un muy buen grupo, y estoy muy contento de ser parte. Y creo que ahora que tengo 36 años, solo quiero disfrutar del fútbol, jugar al fútbol, y dar algo de diversión a la gente. Y eso es lo que intento hacer, y estoy muy contento", dijo el hombre de la noche tras señalar cuatro goles con su selección por primera vez en su carrera.

El cuarto gol y la patada al banderín

Señalado como ídolo por las generaciones más jóvenes, el sueño de “Auba” es capitanear al equipo gabonés en la próxima Copa del Mundo. “Creo que el consejo para ellos es, como siempre, que deben trabajar y creer en ellos mismos. Pero también, si quieren mantenerse activos por mucho tiempo, creo que lo más importante es cuidar su cuerpo. Y obviamente, tienen que repetir cada vez la misma rutina”, dijo el delantero gabonés, que no se refirió a la tarjeta roja que le impedirá disputar el próximo partido. “Hoy tuve buenas ayudas de mis compañeros. Y estuve clínico al definir. Estoy muy contento”, remató el delantero gabonés, que en sus últimos tres partidos (dos para el Marsella y uno para Gabón) convirtió seis goles y dos asistencias.

A la vez, Aubameyang agradeció al público keniata que acompañó a la selección de Gabón en Nairobi, donde se disputó el partido. “Estoy muy contento de ver gente buena aquí. Y como dije la última vez, estoy muy contento de estar aquí en Kenia. Hay gente hermosa. Muchas gracias por el apoyo”, dijo el futbolista.

Los cuatro goles de Aubameyang ante Gambia