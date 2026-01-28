Playoffs de la Champions League 2025-2026: sorteo y cuándo se juegan

Este miércoles, con la disputa de la última fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026, se definieron, además de los eliminados y los clasificados directamente a octavos de final, los 16 equipos que deberán disputar los playoffs: Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bogo/Glimt y Benfica.

Los emparejamientos de los 16vos de final se darán a conocer en el sorteo que se realizará este viernes a las 8 (hora argentina) en Nyon, Suiza. Habrá cuatro bombos en un lado y cuatro en el otro. En un costado estarán los equipos ubicados entre el 9° y el 16° puesto, separados en grupos de dos (el 9° y el 10° estarán en el bolillero “A”, el 11° y el 12° en el “B”, etc.), que actuarán como cabezas de serie ante los que culminaron entre el 17° y el 24° lugar, que se ubicarán en los copones restantes siguiendo el mismo criterio de ordenamiento (17° y 18° en el “E”, 19° y 20° en el “F”, etc.).

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025-2026 se llevará a cabo este viernes en la sede de la UEFA Jean-Christophe Bott - Keystone

La ida de los playoffs se disputará entre el 17 y 18 de febrero de 2026 y los partidos de vuelta serán entre el 24 y 25 de febrero

Entonces, se sortearán los cruces de la siguiente manera: Real Madrid o Inter de Milán vs. Bodo/Glimt o Benfica, PSG o Newcastle vs. Mónaco o Qarabag, Juventus o Atlético de Madrid vs. Brujas o Galatasaray, y Atalanta o Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund u Olympiakos. Los del primer pelotón definirán la serie, que será a ida y vuelta, como locales. Cabe destacar que no hay restricciones para los emparejamientos, por lo que podría haber duelos entre clubes de un mismo país (PSG vs. Mónaco o Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund).

En el sorteo también quedará definido el camino de cada equipo de octavos de final en adelante. Allí Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City, los ocho líderes de la Fase Liga, quedarán ubicados en algún lugar del cuadro y ya sabrán contra qué equipos podrían cruzarse. Al igual que ocurrirá en 16vos con los mejores ubicados, estos clubes en cuestión definirán los octavos en condición de local. De cuartos en adelante, el azar determinará quién será anfitrión de cada partido de vuelta.

Sporting Lisboa, la gran sorpresa de la Fase Liga de la Champions League 2025-2026: avanzó directamente a octavos CESAR MANSO� - AFP�

Tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo (y su DT Carlo Ancelotti también, con cinco, ya que ningún entrenador ganó tanto como él). Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Con la coronación en la última edición, PSG se sumó a otros 10 equipos que levantaron el trofeo en una oportunidad.