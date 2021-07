Polémica con el VAR: Conmebol publicó los audios del gol que le anularon a Boca ante Atlético Mineiro y suspendió al árbitro principal

Una polémica decisión del VAR le impidió a Boca lograr un triunfo más que importante ante Atlético Mineiro, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que finalizó 0 a 0. Como sucede en los días posterior a los partidos, desde Conmebol se publican los videos con los diálogos entre el árbitro principal y los jueces que forman parte del VAR. En esta oportunidad, recién a las 17.09 de este martes se dio a conocer el audio entre el colombiano Andrés Rojas, el árbitro principal, con las autoridades que supervisan las acciones polémicas.

Cuando se jugaban 35 minutos de la primera etapa, Diego González, marcaba de cabeza el primer gol del partido. Pero, después de seis minutos de deliberación, el árbitro colombiano Andrés Rojas decidió anularlo, luego de que el paraguayo Derlis López, a cargo del sistema tecnológico, le advirtiera sobre una supuesta infracción de Briasco a Nathan en el centro inicial de Weigandt.

Lo cierto es que Conmebol dio a conocer el audio entre Rojas y el VAR. Y allí queda claro que los que estaban a cargo del sistema tecnológico tienen un breve diálogo en el que uno minimiza la acción entre Briasco y Nathan, y habla de “un contacto pequeño”, y una segunda voz desliza, con cierta duda en su voz: “Puede llegar a desestabilizar”, e inmediatamente sugiere: “Que la interprete el árbitro”.

El árbitro Andrés Rojas Noguera consulta el VAR para luego anular un gol de Boca durante el partido que disputan Boca Juniors y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores 2021

Acto seguido, Rojas se acerca al monitor y cuando ve la jugada (con los 20 futbolistas de campo a menos de dos metros de distancia) confirma el cambio de su decisión inicial (gol para Boca) para marcar el “foul en favor del blanco”.

Minutos más tarde, Conmebol publicó en sus redes sociales un comunicado en el cual manifestó que “La Comisión de Árbitros de la Conmebol resuelve suspender a los árbitros Andrés Rojas y Derlis López por tiepo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Conmebol”

El audio entre Rojas y el VAR

En realidad, el retroceso del brasileño derivó en que el exHuracán apoye levemente sus palmas en la espalda del rival. Que ni fue desplazado, ni perdió el equilibrio por esa acción y cabeceó muy mal por un error de cálculo. La repetición, en cámara lenta y también en pausa cuadro por cuadro, expuso el contacto. De esos que hay en cada corner o en cada jugada aérea y que pasan de largo por ser parte de un deporte de contacto.

Tras el partido, Miguel Ángel Russo se mostró muy enojado con la situación y mostró todo su enojo con la actitud del exRiver Nacho Fernández: “Lo que pasó es algo gravísimo. Fue un gol legítimo, pero lo que me llamó la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Nacho Fernández le manejó la situación, tres veces les pidió el árbitro que sacaran del medio y no quisieron. Y lo mismo con la última jugada entre Izquierdoz y Pavón”, expresó enojado el entrenador de Boca en la conferencia de prensa.

"NACHO FERNÁNDEZ LE MANEJÓ EL PARTIDO", contundente declaración de Miguel Ángel Russo tras el 0-0 entre Boca y Atlético Mineiro

