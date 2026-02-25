Real Madrid vs. Benfica por la Champions League, en vivo
Luego del partido caliente y polémico que ganaron los merengues en la ida, se define en el estadio Santiago Bernabeu
Atalanta lo da vuelta y pasa al frente en la serie
Mario Pasalic marcó el 3-0 y Atalanta revierte la eliminatoria: ahora se impone 3-2 en el global ante Borussia Dortmund. El conjunto italiano completa una remontada impactante en casa y cambia por completo el panorama del cruce.
¡¡TENEMOS REMONTADA!! ¡PASALIC LO DIO VUELTA Y ATALANTA LO GANA 3-0 (3-2) CONTRA DORTMUND!— SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cWiM16mcAJ
La formación de Benfica
Nicolás Otamendi será titular y llevará la cinta de capitán en el Santiago Bernabéu. Enzo Barrenechea integrará el banco de suplentes, mientras que Gianluca Prestianni no estará presente tras la confirmación de su suspensión por parte de la UEFA.
O nosso Benfica esta noite! ❤️#RMCFSLB | #UCL pic.twitter.com/xNoTNYPwKm— SL Benfica (@SLBenfica) February 25, 2026
Atalanta empata la serie antes del descanso
En el cierre del primer tiempo, Davide Zappacosta marcó el 2-0 con algo de fortuna y Atalanta iguala la serie ante Borussia Dortmund. El conjunto italiano golpeó en un momento clave y reavivó la eliminatoria antes de irse al entretiempo.
No juega Gianluca Prestianni
La UEFA rechazó la apelación presentada por Benfica y confirmó la suspensión provisoria de Gianluca Prestianni. El argentino no podrá estar en el Santiago Bernabéu y quedó inhabilitado para el próximo partido europeo para el que estuviera habilitado.
No juega Mbappé
Real Madrid no contará con Kylian Mbappé, quien quedó al margen por lesión. El delantero francés no integra la convocatoria y el equipo español pierde a una de sus principales figuras para un cruce decisivo.
Se definen cuatro boletos a octavos
La jornada comienza a las 14.45 con Atalanta frente a Borussia Dortmund en Italia. Desde las 17, Juventus recibe a Galatasaray con la obligación de revertir la serie, mientras que en Francia, PSG y Mónaco disputan otro cruce decisivo. En España, Real Madrid y Benfica animan el duelo más caliente del día.
Real Madrid vs. Benfica por la Champions League
Comienza la cobertura minuto a minuto de la vuelta del playoff de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid llega con ventaja tras imponerse en Lisboa y Benfica busca revertir la serie en un clima cargado en la previa. El partido arranca a las 17 (hora argentina) y se puede ver por ESPN y Disney+ Premium.
Seguí leyendo
El impacto Capibaras XV. Nuevas ondas: juego espectáculo, tribunas desbordadas y el lema de "que sea una fiesta de todo el rugby"
"Me considero ganador". De manejar un taxi a atajarlo todo en el Maracaná: “Vienen Dibu, Rulli, Rossi… y después yo”.
El "Gato Negro". Como Luna de Avellaneda: un histórico club de Madrid al que un grupo de argentinos intenta devolverle la gloria
- 1
Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026
- 2
Chacho Coudet, el elegido para encarrilar a River después del alejamiento de Marcelo Gallardo
- 3
Los nuevos hombres del presidente: quiénes salieron a apoyar la gestión de Tapia y el paro del fútbol
- 4
Marcelo Gallardo se va de River, en vivo: quién será el nuevo DT y cómo será la despedida