Real Madrid vs. Benfica por la Champions League, en vivo

Luego del partido caliente y polémico que ganaron los merengues en la ida, se define en el estadio Santiago Bernabeu

Vinícius Junior volverá a enfrentar a Benfica, luego del duelo polémico
Vinícius Junior volverá a enfrentar a Benfica, luego del duelo polémico

Atalanta lo da vuelta y pasa al frente en la serie

Mario Pasalic marcó el 3-0 y Atalanta revierte la eliminatoria: ahora se impone 3-2 en el global ante Borussia Dortmund. El conjunto italiano completa una remontada impactante en casa y cambia por completo el panorama del cruce.

La formación de Benfica

Nicolás Otamendi será titular y llevará la cinta de capitán en el Santiago Bernabéu. Enzo Barrenechea integrará el banco de suplentes, mientras que Gianluca Prestianni no estará presente tras la confirmación de su suspensión por parte de la UEFA.

Atalanta empata la serie antes del descanso

En el cierre del primer tiempo, Davide Zappacosta marcó el 2-0 con algo de fortuna y Atalanta iguala la serie ante Borussia Dortmund. El conjunto italiano golpeó en un momento clave y reavivó la eliminatoria antes de irse al entretiempo.

No juega Gianluca Prestianni

La UEFA rechazó la apelación presentada por Benfica y confirmó la suspensión provisoria de Gianluca Prestianni. El argentino no podrá estar en el Santiago Bernabéu y quedó inhabilitado para el próximo partido europeo para el que estuviera habilitado.

Gianluca Prestianni entrenó el día previo en el Santiago Bernabeu, pero no jugará hoy
Gianluca Prestianni entrenó el día previo en el Santiago Bernabeu, pero no jugará hoy

No juega Mbappé

Real Madrid no contará con Kylian Mbappé, quien quedó al margen por lesión. El delantero francés no integra la convocatoria y el equipo español pierde a una de sus principales figuras para un cruce decisivo.

Kylian Mbappé entrenó el día previo, pero no lo arriesgarán por su lesión
Kylian Mbappé entrenó el día previo, pero no lo arriesgarán por su lesión

Se definen cuatro boletos a octavos

La jornada comienza a las 14.45 con Atalanta frente a Borussia Dortmund en Italia. Desde las 17, Juventus recibe a Galatasaray con la obligación de revertir la serie, mientras que en Francia, PSG y Mónaco disputan otro cruce decisivo. En España, Real Madrid y Benfica animan el duelo más caliente del día.

Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

Comienza la cobertura minuto a minuto de la vuelta del playoff de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid llega con ventaja tras imponerse en Lisboa y Benfica busca revertir la serie en un clima cargado en la previa. El partido arranca a las 17 (hora argentina) y se puede ver por ESPN y Disney+ Premium.

Por Augusto Sanz
