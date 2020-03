Jurgen Klopp: lo que respondió el DT cuando le preguntaron sobre el coronavirus

Jurgen Kopp y una respuesta lógica

El coronavirus avanza como pandemia y también se entromete de lleno en el mundo del deporte. Jurgen Klopp habló con el periodismo después de la derrota del Liverpool ante Chelsea en la FA Cup y al técnico le preguntaron sobre la enfermedad.

Más allá de su tono correcto, el DT del último campeón del Mundial de Clubes dejó entrever algún malestar por la pregunta en la conferencia de prensa y expresó: "No me gusta que la opinión de un entrenador de fútbol sea relevante para un tema tan serio. Realmente no lo entiendo. Es como si yo te preguntara a vos, vos estás en la misma posición que yo".

El alemán amplió: "No es importante lo que diga la gente famosa. Tenemos que hablar de estas cosas de la manera adecuada, no gente que no sabe nada como yo. La gente que sabe del coronavirus dirá lo que tiene la gente que hacer o no", agregó.

"Los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Política, coronavirus, ¿por qué yo?", siguió Klopp y remató: "Yo soy un simple tipo que lleva una gorra de béisbol y va mal afeitado. Pero mi opinión no es importante", finalizó.