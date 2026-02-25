En qué canal pasan Argentinos vs. Barcelona por la vuelta del repechaje de la Copa Libertadores 2026 hoy

El encuentro se disputa este miércoles a las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Argentinos Juniors y Barcelona se enfrentan por el partido de vuelta de la Fase 2 de las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, se disputa en el estadio Diego Armando Maradona y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Tanto el Bicho como el conjunto ecuatoriano ingresaron al repechaje a través de la Tabla Anual de sus respectivos campeonatos y anhelan llegar a la etapa de grupos del máximo certamen continental de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Para ello tienen que ganar dos llaves, con la presión de saber que el que quede eliminado en esta instancia también se quedará sin posibilidades de recaer en la Copa Sudamericana.
En la ida disputada la semana pasada en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador, Argentinos se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol agónico de Diego Porcel a los 91′. El visitante jugó con un futbolista menos durante la última media hora por la expulsión del defensor central Francisco Álvarez. Para el compromiso de este miércoles, el ex-Talleres de Córdoba sería reemplazado por Román Riquelme.
Argentinos Juniors vs. Barcelona: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la Fase 3 del repechaje, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.58 contra los 6.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.04.
Posibles formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Román Riquelme, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; y Leandro Fernández o Diego Porcel.
- Barcelona: José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Céliz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Darío Benedetto.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
- 1
Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026
- 2
Chacho Coudet, el elegido para encarrilar a River después del alejamiento de Marcelo Gallardo
- 3
Los nuevos hombres del presidente: quiénes salieron a apoyar la gestión de Tapia y el paro del fútbol
- 4
Marcelo Gallardo se va de River, en vivo: quién será el nuevo DT y cómo será la despedida