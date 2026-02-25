En qué canal pasan Argentinos vs. Barcelona por la vuelta del repechaje de la Copa Libertadores 2026 hoy

Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Argentinos Juniors y Barcelona se enfrentan por el partido de vuelta de la Fase 2 de las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, se disputa en el estadio Diego Armando Maradona y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Tanto el Bicho como el conjunto ecuatoriano ingresaron al repechaje a través de la Tabla Anual de sus respectivos campeonatos y anhelan llegar a la etapa de grupos del máximo certamen continental de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Para ello tienen que ganar dos llaves, con la presión de saber que el que quede eliminado en esta instancia también se quedará sin posibilidades de recaer en la Copa Sudamericana.

Argentinos Juniors buscará hacerse fuerte como local para volver a derrotar a Barcelona de Ecuador JUAN MANUEL BAEZ

En la ida disputada la semana pasada en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, Ecuador, Argentinos se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol agónico de Diego Porcel a los 91′. El visitante jugó con un futbolista menos durante la última media hora por la expulsión del defensor central Francisco Álvarez. Para el compromiso de este miércoles, el ex-Talleres de Córdoba sería reemplazado por Román Riquelme.

Argentinos Juniors vs. Barcelona: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la Fase 3 del repechaje, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.58 contra los 6.75 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.04.

Las casas de apuestas ponen a Argentinos Juniors como favorito al triunfo en el encuentro frente a Barcelona Copa Argentina

Posibles formaciones