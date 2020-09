El Pollo Vignolo dijo que si a Boca le va muy bien en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pese a las dificultades que tuvo en su preparación, a partir de ahora "se dirige con el control remoto". Crédito: captura tv

La reanudación de la Copa Libertadores la semana que viene y cómo le irá a Boca en su visita a Libertad de Paraguay fue uno de los tópicos centrales del programa 90 Minutos de Fútbol de esta tarde en Fox Sports.

El conductor del envío, Sebastián "Pollo" Vignolo, consideró al respecto que el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo "era candidato" a clasificarse como uno de los dos mejores de su grupo, en el que también están con Caracas e Independiente Medellín, "si hubiese entrenado a la par del resto" y no hubiese tenido el brote de contagios de coronavirus que se conoció días atrás.

Allí tomó la palabra el periodista Federico Bulos, muy convencido de que el conjunto xeneize no tendrá inconvenientes de pasar de ronda. "¿Cómo Boca no va a poder pasar este grupo? Vaaamos", expresó, y luego se animó a tildar de candidato al título al cuadro de la Ribera.

En ese momento intercedió Daniel Arcucci, otro de los reconocidos periodistas que integran el programa, quien postuló la idea de que "Si a Boca le va muy bien en esta primera, lo que ojalá ocurra porque es un equipo argentino, rompe todos los libros de entrenamiento", en referencia al poco tiempo de preparación que ha tenido el campeón del fútbol argentino, sumado a los problemas que ha tenido con la gran cantidad de futbolistas infectados de covid-19 en su plantilla.

En eso intervino Vignolo para aguijonear a Carlos "Cai" Aimar, el director técnico que integra el staff del ciclo. "Cai, se acabó el chamuyo, se acabó el verso", disparó el relator deportivo. "Cai, si a Boca le va bien, (a partir de ahora) se dirige así, con el control remoto", siguió Vignolo, buscando la reacción de su compañero, conocido por su carácter efervescente.

"Es de culo si le va bien", contratacó Aimar. Pero Vignolo continuó con su "ataque" contra el trabajo de los entrenadores: "Se acabó el verso de la pelota parada, de las cortina, los drones...". Mientras, el resto de los miembros del programa trataba de contener la carcajada porque sabía que en cualquier momento Aimar iba a enojarse.

"Cómo se ve que no has jugado nunca, no sabés lo que es competir en ese nivel", le espetó Aimar al conductor. Pero Vignolo prosiguió y le dijo: "Cai, entre nosotros sabemos la importancia del entrenador, pero ustedes la agregaron el IVA. De verdad, le metieron esa dosis de jengibre. No creas que los agarran a los jugadores como si fueran muñequitos y los van ubicando. Esa ya no va más".

"¿Entonces por qué decís que Gallardo es tan buen entrenador?", replicó Aimar. "¿Lo hizo jugar bien o no a River? ¿Sacó chicos de las inferiores o no?". A lo que Vignolo asintió, pero dijo "¿Sabés cuántos Gallardos hay? Pocos".

"¿Y sabés cuántos periodistas buenos y cuántos de los otros hay?", lo interpeló el extécnico de Boca, a lo que el relator, en tono burlón, le contestó. "Y, no hay problema, yo estaré entre los flojos, pero trataré de mejorar".

"No te hagás la víctima, de la misma manera que vos decís que hay entrenadores de acá y de allá, yo te digo lo mismo de los periodistas. Más fácil imposible", cerró Aimar.