Por dónde pasan Bélgica vs. Senegal y qué canal lo transmite en vivo

El segundo encuentro de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se disputa este miércoles es el de Bélgica vs. Senegal, programado para las 17 (hora argentina) en el estadio de Seattle con arbitraje del hondureño Héctor Saíd Martínez Sorto.

El partido se transmite por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Senegal se clasificó a 16avos de final como uno de los mejores terceros y ahora va por Bélgica Stephanie Scarbrough - AP

La previa de Bélgica vs. Senegal

Ambos equipos no hicieron una buena primera etapa y necesitaron golear en sus últimos encuentros para avanzar a los cruces de eliminación directa. Los belgas, después de igualar ante Egipto 1 a 1 e Irán 0 a 0, superaron a Nueva Zelanda 5 a 1 y se quedaron con el primer puesto en el Grupo G por tener mejor diferencia que los egipcios.

Los africanos, por su parte, compitieron en la zona I y cayeron ante Francia 3 a 1 y Noruega 3 a 2. Esos resultados los dejaron contra las cuerdas, pero golearon a Irak 5 a 0 y accedieron a los playoffs como uno de los mejores terceros.

Thibaut Courtois es uno de los mejores arqueros del mundo y defiende el arco de Bélgica ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; y Jeremy Doku. DT: Rudi García.

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; y Jeremy Doku. DT: Rudi García. Senegal: Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Iliman Ndiaye. DT: Pape Thiaw.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo europeo con una cuota máxima de 2.18 contra 3.79 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.46.

El que se imponga en el cruce avanzará a los octavos de final y esperará por Estados Unidos o Bosnia, que se cruzan posteriormente en San Francisco.

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, con siete clasificados Canchallena