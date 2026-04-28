Sudamericana: a qué hora juega San Lorenzo ante el Santos de Neymar

San Lorenzo y el Santos de Neymar JR., que revoluciona la Ciudad de Buenos Aires con su presencia, se enfrentan este martes en el estadio Nuevo Gasómetro con arbitraje del colombiano Jhon Alexander Ospina Londoño en el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, el segundo certamen en importancia del continente a nivel de clubes.

El encuentro inicia a las 19 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Agustín Auzmendi sería titular en San Lorenzo para recibir al Santos de Neymar Jr. FACUNDO MORALES/ Fotobaires

La previa de San Lorenzo vs. Santos

El Ciclón domina la tabla de posiciones de la zona con cuatro puntos, producto de un empate frente a Recoleta de Paraguay y un triunfo sobre Deportivo Cuenca de Ecuador 2 a 1. Desde que Gustavo Álvarez se hizo cargo del equipo, tiene un invicto de siete encuentros y anhela conseguir un buen resultado ante los brasileños para encaminar su clasificación a los playoffs del certamen.

El Peixe, por su parte, marcha último con una unidad y se juega gran parte de su futuro en el campeonato internacional en su visita al estadio Pedro Bidegain. En ese contexto, el entrenador Cuca cuidó al astro y excompañero de Lionel Messi en Barcelona y París Saint Germain (PSG) -no jugó el fin de semana en el empate vs. Bahía 2 a 2 por el Brasileirão- para que esté disponible para este partido en la Argentina.

O último treino do Peixão antes de mais um confronto pela CONMEBOL #Sudamericana! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/geyLvmFaYS — Santos FC (@SantosFC) April 28, 2026

Neymar, que puja por meterse en la lista de Brasil para el Mundial 2026 aunque Carlo Ancelotti no lo tiene en cuenta, es la figura rutilante de un Santos que también cuenta con Gabigol, Igor y Gustavo Henrique más los argentinos Benjamín Rollheiser, Adonis Frías, Gonzalo Escobar, Lautaro Díaz y Álvaro Barreal.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez. Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Gonzalo Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moisés; y Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

El historial entre ambos clubes tiene cuatro partidos con un triunfo para San Lorenzo, dos para Santos y un empate. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa Libertadores 2021: en el Nuevo Gasómetro ganó el visitante 3 a 1 y en Brasil igualaron 2 a 2.

El otro choque de la tercera fecha del Grupo D entre Recoleta y Deportivo Cuenca de Ecuador también se desarrolla este martes, pero a las 21.30 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Los paraguayos marchan terceros con dos puntos y los ecuatorianos, segundos con tres.