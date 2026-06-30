Por dónde pasan Francia vs. Suecia y qué canal lo transmite en vivo

El segundo encuentro de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se desarrolla este martes 30 de junio es Francia vs. Suecia desde las 18 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva York con arbitraje del neerlandés Danny Desmond Makkelie.

El partido se transmite en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El ganador del cruce avanzará a octavos de final y se medirá con Paraguay, quien dio el golpe en 16avos y eliminó a Alemania por penales tras empatar 1 a 1 en 120 minutos de juego en el estadio de Boston. Julio Enciso abrió el marcador para los sudamericanos y Kai Havertz igualó para los europeos. En la tanda, el arquero de San Lorenzo Orlando Gill atajó los remates de Havertz y Nick Woltemade mientras que Jonathan Tah le erró al arco y el defensor de Lanús José Canale definió la serie para el combinado de Gustavo Alfaro.

Alemania vs Paraguay - Mundial 2026

La previa de Francia vs. Suecia

El conjunto galo es uno de los máximos favoritos al título con un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene. El entrenador Didier Deschamps, artífice de la época dorada de su selección, cuenta con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Desiré Doue, Michael Olise, Bradley Barcola y Rayan Cherki.

“Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza, porque sabemos que la calidad del rival va a subir”, expresó en la previa Deschamps, quien se ausentó en el encuentro vs. los noruegos a raíz de que tuvo que viajar a Francia por el fallecimiento de su madre.

Didier Deschamps es el artífice de la época más gloriosa de Francia Yuki Iwamura - AP

En la primera etapa el combinado subcampeón del mundo en Qatar 2022 dominó el Grupo I con tres victorias contundentes y fue uno de los pocos líderes que consiguió los nueve puntos: ante Senegal 3 a 1, Irak 3 a 0 y Noruega 4 a 1. Los franceses, campeones en Rusia 2018 y subcampeones en Qatar 2022, buscan la tercera estrella en su historia para cerrar la época dorada de Deschamps, quien dejará el cargo de entrenador luego de la Copa del Mundo.

Los suecos, por su parte, fueron uno de los mejores terceros de la primera etapa y por eso accedieron a los playoffs. En la zona F, golearon a Túnez 5 a 1 y luego perdieron por el mismo resultado con Países Bajos. En su último cotejo, igualaron con Japón 1 a 1. Curiosamente, de los elencos que avanzaron de ese grupo es el único que sigue con vida en la Copa del Mundo porque en 16avos de final los nipones fueron eliminados por Brasil y los neerlandeses, por Marruecos.

Suecia fue uno de los mejores terceros en la etapa de grupos del Mundial 2026 JULIO CESAR AGUILAR - AFP

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado galo con una cuota máxima de 1.32 contra 10.0 que cotiza su derrota, es decir una alegría de los suecos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 6.26.

Por tratarse de dos equipos que pertenecen a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA), tienen un historial con muchos partidos entre sí. La última vez que se enfrentaron fue por duplicado en la UEFA Nations League 2020 con sendos triunfos galos 1 a 0 de visitante y 4 a 2 de local.

El cuadro de 16avos de final del Mundial 2026, con cuatro equipos clasificados a octavos Canchallena