La AFA mantiene su escenario de regreso a las prácticas en julio o agosto, con la mira puesta en volver a la actividad oficial en septiembre. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Alejandro Casar González 13 de mayo de 2020

Ningún anuncio altera la hoja de ruta que se trazó la AFA para la vuelta del fútbol : julio o agosto para los entrenamientos ; septiembre para los partidos a puertas cerradas . Por más protocolos consensuados con las autoridades sanitarias y por más que haya zonas del país con la pandemia de coronavirus contenida, los directivos no quieren correr riesgos . "Si pasa algo, el responsable tendrá nombre y apellido: Claudio Tapia ", justifican cerca del presidente de la AFA. Nadie en su entorno piensa, siquiera, en que los planteles puedan volver a practicar en mayo. Y descartan junio a quien los consulte.

Por eso es que los tomó por sorpresa el adelanto del regreso a las prácticas previsto para el 25 de mayo, una idea que deslizó el Gobierno en la tarde del martes. En rigor, detrás de esa fecha hay un enorme condicionante: que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pase ese día patrio a la fase 4 de la cuarentena, y así puedan liberarse más actividades, entre ellas el deporte profesional. Se trata de la zona con más densidad de clubes de fútbol del país. Pero, también, con la más alta concentración de contagios de coronavirus. Los datos del avance de la enfermedad de los últimos días en este ámbito, con récord de positivos incluido, no alimentan la esperanza de un relajamiento de la cuarentena. Eso alejará a los jugadores de los campos de entrenamiento, al menos por un par de semanas más. Y habrá que volver a recalcular a mediados de junio.

Matías Lammens, ministro de Deporte y Turismo, aclaró hoy que no hay fecha cierta de vuelta a las prácticas, y que están trabajando en protocolos específicos para cada deporte. Fuente: Archivo

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, el área que el martes había dejado trascender el permiso para volver a las prácticas el 25 de mayo ("siempre que las condiciones sanitarias lo permitan"), hoy aclaró que no hay una línea de tiempo. "Tomamos la decisión de crear un comité interministerial, con presencia del Ministerio de Salud, del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Argentino (COA). Definimos empezar a trabajar para que puedan volver, sin una fecha precisa", dijo el ex candidato a Jefe de Gobierno porteño, en el aire de La Red. Y añadió: "No hay fecha concreta para la vuelta de ningún deporte. Vamos a empezar a trabajar en protocolos. Estamos pensando en entrenamientos de cinco, seis personas en los cuales ni siquiera compartan vestuario y se bañen en sus casas. Para que vuelva el fútbol falta y falta mucho".

Además de las medidas de distanciamiento social y de la separación de los jugadores en grupos para reducir al máximo el contacto, el protocolo en el que Turismo-Deporte y Salud ya trabajan tiene un pilar fundamental: los testeos masivos a futbolistas, entrenadores y auxiliares técnicos. Según pudo averiguar LA NACION, la idea de la AFA es hacerles a todos los planteles las pruebas serológicas descubiertas la semana pasada por el laboratorio de la Fundación Instituto Leloir que dirige la bióloga (Conicet) Andrea Gamarnik. La idea es que a principios de junio haya medio millón de tests rápidos disponibles, por lo que se podrían usar 30 por equipo de fútbol por fin de semana sin resentir la demanda de los sectores más expuestos a la enfermedad.

Los tests serológicos rápidos ya se utilizan en las estaciones de tren, como Retiro, para detectar a las personas que tienen o han tenido el coronavirus. Crédito: Paula Acunzo/DPA

De todas maneras, y como estas pruebas no estarán disponibles hasta dentro de 20-25 días, será imposible cumplir con los protocolos el 25 de mayo, si es que en esa fecha todo el país (incluido el AMBA) entra en fase 4 y las actividades deportivas pueden regresar a una relativa normalidad. Habrá que esperar a tener las pruebas, y a que todos los clubes se las realicen a sus planteles, tal como ocurrió en España, Italia o Alemania, países que ya acordaron el regreso a la actividad.

La línea de tiempo para cumplir con todos los requisitos técnicos impide un regreso a las prácticas antes de mediados de junio o principios de julio. Además, hay que recordar que la AFA dio por terminada la temporada, por lo que un eventual regreso a las prácticas antes del 30 de junio provocaría que muchos jugadores cuyos contratos se vencen en esa fecha (el 70% de los convenios del ascenso, por ejemplo) vuelvan a los entrenamientos, con el consiguiente riesgo de lesiones. Ante un problema físico de gravedad, los clubes están obligados a renovar los convenios. Un escenario que, en tiempos de billetes escasos, los dirigentes ni siquiera quieren imaginar. Por eso, también, patean la pelota para julio. O agosto.