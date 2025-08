Por qué no hay fecha del Torneo Clausura 2025 este fin de semana: motivos y cómo sigue la actividad

Este fin de semana, la pelota no rodará en la Primera División del fútbol argentino. Luego de tres fechas ininterrumpidas, el Torneo Clausura 2025 tendrá una pausa por un motivo llamativo: las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)... Que no se realizarán... Estaban previstas para este domingo, pero en febrero el Congreso las suspendió y estableció que los comicios directamente se llevarán a cabo en octubre. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) optó por no modificar el cronograma inicial de su competencia y aprovechar la “ventana” para otra cosa.

El motivo es que, con este parate, el ente regulador del fútbol a nivel nacional aprovechará para avanzar con varios cruces de la Copa Argentina. Así, la cuarta fecha del Clausura quedó programada para el fin de semana del 9 al 12 de agosto. Por el certamen más federal del país, en tanto, se jugó un partido el jueves (triunfo 2 a 1 de Argentinos Juniors ante Aldosivi) y hay dos programados para este viernes (Belgrano vs. Independiente y Lanús vs. Huracán), la misma cantidad para el sábado (River vs. San Martín de Tucumán y San Lorenzo vs. Tigre) y uno para el domingo (Racing vs. Deportivo Riestra).

Argentinos Juniors eliminó a Aldosivi y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 JUAN MANUEL BAEZ - Fotobaires

Del campeonato local participan los mismos 30 clubes que en el Apertura, que se disputó en el primer semestre de este 2025. Los equipos se dividen en dos grupos y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su zona, afronta un interzonal y un clásico duelo contra su club “pareja”. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura se cuentan en las tablas Anual y, también, en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año tiene en consideración las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 4

Jueves 7 de agosto

17: Godoy Cruz vs. Gimnasia de La Plata.

19: San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield.

21: Estudiantes vs. Independiente Rivadavia.

Viernes 8 de agosto

19: Tigre vs. Huracán.

21: Newell’s vs. Central Córdoba.

21.15: Lanús vs. Talleres de Córdoba.

Sábado 9 de agosto

14.30: San Martín (SJ) vs. Sarmiento.

16.30: Boca Juniors vs. Racing.

18.30: Independiente vs. River Plate.

20.45: Belgrano vs. Banfield.

Domingo 10 de agosto

15: Barracas Central vs. Aldosivi de Mar del Plata.

17: Instituto de Córdoba vs. Platense.

20: Argentinos Juniors vs. Unión.

Lunes 11 de agosto