Por qué no juega Lionel Messi vs. Chile, por las Eliminatorias: la charla con Lionel Scaloni y el consenso del segundo tiempo

Lionel Messi es suplente en la selección argentina. La frase suena fuerte, y hasta parece irrisoria, pero es una variable que se va a dar cada vez con más continuidad y que en esta ocasión está bien fundamentada por el contexto del encuentro que el combinado nacional disputa frente a Chile por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y, también, por el del propio futbolista.

El entrenador Lionel Scaloni lo dejó entrever en la conferencia de prensa que brindó el miércoles en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza: “Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque: tenemos que hablar con él. Estaría bueno saber cómo se encuentra en cuanto a lofísico. De eso no charlamos todavía”. Para entonces, ya tenía en su cabeza que el astro no sea de la partida, pero, nobleza obliga, debía hablarlo con él y la ausencia del ‘10′ entre los titulares se confirmó este jueves a poco del arranque del encuentro.

Lionel Messi espera su turno en el banco de suplentes de la selección argentina en su visita a Chile LUIS ROBAYO - AFP

La primera razón de peso es que la albiceleste ya está clasificada a la Copa del Mundo y, en consiguiente, no está obligada a conseguir un resultado positivo. En ese marco, el DT, ante la ausencia de varios futbolistas por lesión y suspensión, quiere darle minutos a jugadores que habitualmente no los tienen. De hecho, eligió como reemplazante de Messi a Nico Paz, un joven con proyección que ya debutó con el equipo campeón del mundo pero no suele tener participación.

El jugador de Inter Miami está en plenas condiciones para estar en la cancha. Sin embargo, arrastra un trajín importante con ocho partidos -todos como titular- en 31 días con las Garzas entre la Major League Soccer (MLS) y la Concachampions. Además, una vez concluida la ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para duelos internacional tendrá que regresar a su equipo para disputar el Mundial de Clubes, donde la franquicia de la Florida protagonizará el duelo inaugural vs. Al Ahly el sábado 14 de junio.

Lionel Messi y Nico Paz compartieron la selección argentina en un partido frente a Bolivia por las eliminatorias sudamericanas Daniel Jayo - Getty Images South America

La idea es que el capitán ingrese en el segundo tiempo vs. la Roja y sea titular el próximo martes vs. Colombia en un encuentro que será en el estadio Monumental y, en consiguiente, jugará frente al público argentino. Para ese duelo Scaloni también podrá contar con Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás González y, por el rival que tendrá enfrente y con el que protagonizó partido de alto voltaje en el útimo tiempo como la final de la Copa América 2024, utilizará a los habituales titulares.

Sin Lionel Messi desde el arranque vs. Chile y la mencionada ausencia de Otamendi, quien lleva la cinta de capitán es Cristian ‘Cuti’ Romero. El defensor de Tottenham fue elegido como el tercer referente para portar la cinta y se perfila para heredar la capitanía cuando los máximos referentes se retiren de la selección argentina.

Quién es Nico Paz

Nico Paz milita en Como de Italia y es un mediocampista ofensivo que con tan solo 20 años logró captar la atención del mundo del fútbol por su talento, visión de juego y madurez en el campo. Es una de las jóvenes promesas de la albiceleste y está llamado a liderar futuras generaciones.

Paz debutó con el Real Madrid Castilla en enero de 2022. En noviembre de 2023, hizo su primera aparición con el Real Madrid en la Champions League. Ese mismo mes, anotó su primer gol profesional en una victoria 4-2 contra el Napoli, convirtiéndose en el segundo argentino más joven en marcar en el torneo, solo detrás de Lionel Messi.

Nico Paz es una de las figuras de Como de Italia en la Serie A Image Photo Agency - Getty Images Europe

En agosto de 2024, fue transferido al Como 1907 de la Serie A italiana por 6 millones de euros, con el Merengue conservando una opción de recompra y el 50% de los derechos de una futura venta. Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, se consolidó como titular. En su primera temporada en la Serie A registró 6 goles y 9 asistencias.

Aunque es nacido en España, Paz optó por representar a la Argentina, país de origen de su padre Pablo Paz, exmundialista con la selección nacional en Francia 1998. Fue convocado por primera vez a la selección Sub 20 en 2022 para el Torneo Maurice Revello y el Torneo de L’Alcúdia, donde se consagró campeón. El 15 de octubre de 2024, debutó con la selección absoluta en una victoria 6 a 0 contra Bolivia en las Eliminatorias para el Mundial 2026, asistiendo a La Pulga en el último gol del partido.