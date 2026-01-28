Por segundo año consecutivo, Real Madrid deberá jugar los playoffs de la Champions League

Real Madrid lo tenía todo a favor. Llegaba a Lisboa con 15 puntos y la chance concreta de meterse entre los ocho mejores de la Champions League para evitar la instancia de playoffs. Sin embargo, se topó con un Benfica inspirado, dirigido por un José Mourinho exultante, y terminó cayendo 4-2 en un partido que lo expuso en varios frentes. La derrota lo dejó 9º en la tabla y lo obligará a jugar los 16avos de final por segunda temporada consecutiva.

El cierre fue inverosímil: en el minuto 94, con el marcador 3-2 y los lusos aún afuera de la zona de clasificación, el arquero Anatoliy Trubin fue a buscar un tiro de esquina y convirtió el gol histórico que selló la victoria y la clasificación. La imagen recorrió el mundo: Real Madrid con nueve jugadores por las expulsiones de Rodrygo y Raúl Asensio, un banco desconcertado y un equipo derrumbado en lo anímico.

La histórica celebración del arquero Anatoliy Trubin con el plantel Jose Manuel Alvarez Rey - Getty Images Europe

“No estamos ni mucho menos felices. Sabíamos a lo que veníamos. Claramente nos han superado”, reconoció el entrenador Álvaro Arbeloa en declaraciones post partido. Y agregó: “Me gustaría decirte que fue una sola cosa, pero fallamos en muchísimos aspectos. Estamos muy lejos de la versión que debemos dar”.

Pero también, habló de la jugada heroica del arquero de Benfica: "No es la primera vez que me mete un gol un portero. Ellos tenían que tomar un riesgo, estábamos con dos jugadores menos y también necesitábamos marcar un gol. Al final han ganado ellos", ha relatado sobre el tanto final del guardameta ucraniano del Benfica".

Desde la prensa española, las críticas no tardaron en llegar. “Mourinho saca los colores al Madrid”, tituló el diario Marca en su crónica, mientras que AS habló de una “derrota que hará mucho daño”. Los comentarios de los hinchas reflejaron el descontento general, que apuntaron tanto al entrenador como a varios referentes del plantel. “Este año está perdido, esto solo va a ir a peor”, escribió uno en la sección de comentarios de uno de los diarios españoles. Otro resumió el sentimiento general: “Ridículo con mayúsculas”.

Kylian Mbappé, el que más intento en el partido con un doblete, fue contundente al hablar del resultado PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

Mbappé, autor de los dos goles del Madrid, también dejó frases duras. “No es normal lo que vimos hoy. El cuarto gol es una vergüenza”, declaró. Y agregó: “Esto no es un problema de calidad ni de táctica. Es una cuestión de actitud. No se vio que nos jugábamos la vida”.

Del lado contrario, todo fue euforia. Mourinho celebró como una hazaña la clasificación. “Para el Benfica es un prestigio increíble ganar al Madrid. Son equipos de otra jerarquía. Nosotros, como mucho, podemos hacer algo increíble como hoy”, dijo en rueda de prensa. Sobre el gol de Trubin, fue contundente: “Marca un gol fantástico, histórico. Muy merecido”.

Pero también habló de bajar la euforia con ironía: “Lo único que me gustaría es que esta victoria trajera un poco de respeto. Hago un llamamiento a mucha de esta gente para que no se suicide ni se tire de balcones, que se tranquilicen, el Benfica perderá y nos volverán a matar. Lo único que me gustaría es un poco de respeto para el Benfica y para los jugadores”.

La exploción de The Special One con el gol agónico Armando Franca� - AP�

La derrota del Madrid no solo representa un golpe deportivo, sino que modifica por completo su calendario. El equipo deberá afrontar los 16avos de final en una llave directa, con ida y vuelta, sin el descanso que implica avanzar a octavos. En el horizonte ya se perfilan posibles rivales como Inter, Juventus o incluso el propio Benfica.

Resumen del partido

El resumen de lo ocurrido en Lisboa fue gráfico. “Regresó la versión blanda y desconectada del Madrid, perdiendo todos los duelos, como en el Metropolitano o en Anfield”, escribió el periodista José María Rodríguez. Para Juan Ignacio García-Ochoa, de Marca, el equipo “firmó un partido del mes de diciembre” y volvió a dejar la sensación de que para ganar la Champions no alcanza con un par de individualidades inspiradas.

Con Thibaut Courtois y Mbappé como los únicos que sostuvieron al equipo, la derrota dejó también otras señales preocupantes: Arda Güler fue reemplazado cuando era el mejor y reaccionó con bronca, Jude Bellingham y Vinicius volvieron a mostrar una actitud apática y Arbeloa quedó en el centro de la escena, sin reacción ni respuestas.

El técnico asumió su parte: “Me siento responsable. No he sabido transmitir al equipo el nivel que quería que dieran. Hay que mirar hacia adelante”, cerró.

Pero la realidad es que la clasificación del Real Madrid quedó marcada por un símbolo: un gol de cabeza del arquero rival en la última jugada. Un golpe inesperado, y que ya deja secuelas.