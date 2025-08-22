Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 6

Este viernes comenzó la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. El partido más destacado de la jornada es el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s, programado para el sábado a las 17.30 en el Gigante de Arroyito. El minuto a minuto de cada compromiso, como así también los detalles del campeonato, están disponibles en canchallena.com.

Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

Este fin de semana, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, se disputará una nueva edición del clásico rosarino Marcelo Manera - LA NACION

La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 6

Viernes 22 de agosto

15.30: Barracas Central vs. Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-

20: Tigre vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 23 de agosto

14.30: San Lorenzo vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-

17.30: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal) -ESPN Premium-

20: San Martín (SJ) vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

20: Atlético Tucumán vs. Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 24 de agosto

14: Unión vs. Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

16.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona A) -ESPN Premium-

18.15: Boca vs. Banfield (Zona A) -TNT Sports-

20.30: Independiente vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 25 de agosto