Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 8

El certamen que cierra la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino reúne 30 equipos que se enfrentan en dos zonas; los ocho primeros de cada una avanzan a octavos
Desde este jueves 11 de septiembre y hasta el domingo 14 se llevará a cabo la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Los partidos más destacados de la jornada son a priori Huracán vs. Vélez, Racing vs. San Lorenzo, Independiente vs. Banfield y Rosario Central vs. Boca Juniors, con la presencia, cara a cara de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes. Las tablas y todos los detalles de cada partido están disponibles en canchallena.com.
Para este campeonato, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.
La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025, que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.
Cronograma de la fecha 8
Jueves 11 de septiembre
- 20: Belgrano vs. San Martín (SJ).
Viernes 12 de septiembre
- 14.30: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba.
- 19: Huracán vs. Vélez.
- 19: Racing vs. San Lorenzo.
- 21.15: Newell’s vs. Atlético Tucumán.
- 21.15: Lanús vs. Independiente Rivadavia.
Sábado 13 de septiembre
- 14.30: Godoy Cruz vs. Barracas Central.
- 16.45: Independiente vs. Banfield.
- 19: Estudiantes vs. River.
- 21.15. Sarmiento vs. Aldosivi.
Domingo : 14 de septiembre
- 15: Instituto vs. Argentinos Juniors.
- 15: Gimnasia vs. Unión.
- 17.30: Rosario Central vs. Boca.
- 17.30: Defensa y Justicia vs. Platense.
- 20: Tigre vs. Talleres.
Así se juega la fecha 9
Viernes 19 de septiembre
- 17: Deportivo Riestra vs. Gimnasia.
- 19: Huracán vs. Racing.
- 19.15: San Martín (SJ) vs. Vélez.
- 21.15: Lanús vs. Platense.
Sábado 20 de septiembre
- 14.30: Barracas Central vs. Sarmiento.
- 16.45: Unión vs. Independiente Rivadavia.
- 19: Tigre vs. Aldosivi.
- 21.15: Atlético Tucumán vs. River.
Domingo 21 de septiembre
- 14.30: Independiente vs. San Lorenzo.
- 16.45: Godoy Cruz vs. Instituto.
- 19: Argentinos Juniors vs. Banfield.
- 19: Rosario Central vs. Talleres.
- 21.15: Boca vs. Central Córdoba.
Lunes 22 de septiembre
- 19: Estudiantes vs. Defensa y Justicia.
- 21: Belgrano vs. Newell’s.
