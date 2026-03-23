Precios de las entradas Argentina vs. Mauritania en la Bombonera, por un amistoso

Las últimas presentaciones de la selección argentina antes del Mundial 2026, ambos en la doble fecha FIFA de marzo en curso, tienen a los futboleros en vilo. El primer encuentro, que será ante Mauritania el viernes 27 a las 20.15, se disputará en la Bombonera y estará colmado de fanáticos. Las entradas se pusieron a la venta este lunes a las 10 a través de Deportick, con precios que oscilan entre los $90.000 y los $490.000.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni iba a disputar la Finalissima ante España este viernes, en la última gran prueba de fuego antes de viajar a Norteamérica para intentar defender el título obtenido en Qatar 2022. Sin embargo, dicho compromiso se suspendió por la guerra en Medio Oriente, por lo que, tras varias semanas de incertidumbre, se confirmó su cancelación.

Lionel Messi y Lamine Yamal se iban a enfrentar por primera vez en la Finalissima, pero el partido se canceló

La última vez que jugó en la Bombonera fue el 20 de noviembre de 2024, por las Eliminatorias, con triunfo por la mínima diferencia ante Perú con un gol de Lautaro Martínez. Desde la inauguración del estadio ubicado en el barrio porteño de la Boca en 1940, el seleccionado albiceleste se presentó allí en 36 partidos, con un saldo de 25 victorias, ocho empates y tres derrotas.

Precios de las entradas para Argentina vs. Mauritania

Menor (hasta 10 años): $25.000

General: $90.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta H, I, J, F y G: $200.000

Platea Baja L: $350.000

Platea media C, D y M: $330.000

Platea media A y B: $350.000

Preferencial: $490.000

En caso de no conseguir entradas para el amistoso ante los mauritanos, hay una posibilidad más de poder ver a la selección en vivo en esta fecha FIFA: el partido vs. Zambia, que se llevará a cabo el martes 31 de marzo en la Bombonera. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aún no confirmó cuándo se pondrán a la venta los tickets, pero deberá ser en los próximos días.

Un detalle importante a tener en cuenta es que, más allá de que la única forma de adquirir el ticket es a través de la plataforma Deportick, luego se requiere el contar con una entrada física. Se retiran en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó (Amancio Alcorta y Av. Colonia) desde el martes 24 hasta el jueves 26 de marzo, entre las 9 y 15. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.

Para ingresar al estadio se debe retirar la entrada física en las boleterías de la cancha de Huracán ricardo-pristupluk-11511

Cronograma de entrega de entradas

Boleterías de la cancha de Huracán

Martes 24/03 de 9 a 15

Miércoles 25/03 de 9 a 15

Jueves 26/03 de 9 a 15

Para retirar las entradas es necesario presentar, sin excepción: