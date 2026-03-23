Precios de las entradas Argentina vs. Mauritania en la Bombonera, por un amistoso

La selección albiceleste afronta este viernes 27 de marzo, a partir de las 20.15, uno de los últimos partidos antes del Mundial 2026
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Las últimas presentaciones de la selección argentina antes del Mundial 2026, ambos en la doble fecha FIFA de marzo en curso, tienen a los futboleros en vilo. El primer encuentro, que será ante Mauritania el viernes 27 a las 20.15, se disputará en la Bombonera y estará colmado de fanáticos. Las entradas se pusieron a la venta este lunes a las 10 a través de Deportick, con precios que oscilan entre los $90.000 y los $490.000.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni iba a disputar la Finalissima ante España este viernes, en la última gran prueba de fuego antes de viajar a Norteamérica para intentar defender el título obtenido en Qatar 2022. Sin embargo, dicho compromiso se suspendió por la guerra en Medio Oriente, por lo que, tras varias semanas de incertidumbre, se confirmó su cancelación.
La última vez que jugó en la Bombonera fue el 20 de noviembre de 2024, por las Eliminatorias, con triunfo por la mínima diferencia ante Perú con un gol de Lautaro Martínez. Desde la inauguración del estadio ubicado en el barrio porteño de la Boca en 1940, el seleccionado albiceleste se presentó allí en 36 partidos, con un saldo de 25 victorias, ocho empates y tres derrotas.
Precios de las entradas para Argentina vs. Mauritania
- Menor (hasta 10 años): $25.000
- General: $90.000
- Platea alta K: $150.000
- Platea alta H, I, J, F y G: $200.000
- Platea Baja L: $350.000
- Platea media C, D y M: $330.000
- Platea media A y B: $350.000
- Preferencial: $490.000
En caso de no conseguir entradas para el amistoso ante los mauritanos, hay una posibilidad más de poder ver a la selección en vivo en esta fecha FIFA: el partido vs. Zambia, que se llevará a cabo el martes 31 de marzo en la Bombonera. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aún no confirmó cuándo se pondrán a la venta los tickets, pero deberá ser en los próximos días.
Un detalle importante a tener en cuenta es que, más allá de que la única forma de adquirir el ticket es a través de la plataforma Deportick, luego se requiere el contar con una entrada física. Se retiran en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó (Amancio Alcorta y Av. Colonia) desde el martes 24 hasta el jueves 26 de marzo, entre las 9 y 15. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.
Cronograma de entrega de entradas
Boleterías de la cancha de Huracán
- Martes 24/03 de 9 a 15
- Miércoles 25/03 de 9 a 15
- Jueves 26/03 de 9 a 15
Para retirar las entradas es necesario presentar, sin excepción:
- Código de canje que se recibe al confirmar la compra
- Tarjeta que haya utilizado para abonar
- DNI físico del titular del medio de pago.
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