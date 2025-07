Premier League desenfrenada: gasta en pases más que las otras cuatro grandes ligas europeas sumadas

La Premier League no da tiempo a asimilar una transferencia trascendente porque enseguida la sigue otra de un impacto similar. La espiral económica del fútbol inglés está en plena efervescencia, olvidando un poco la premisa de un semestre atrás, referida al control de gastos y las restricciones salariales. La tendencia en este mercado va en sentido opuesto, con una catarata de contrataciones por cifras que no tienen réplica en las otras cuatro grandes ligas europeas.

Este sábado, Arsenal cerró una negociación que figuraba entre sus prioridades. Desde hacía rato tenía apuntado al goleador sueco Viktor Gyökeres. Uno de los reclamos del entrenador Mikel Arteta en la última temporada fue por la falta de un centro-delantero puro, goleador. Sporting Lisboa había rechazado las primeras ofertas de los gunners, a sabiendas de que volverían a la carga con propuestas más altas. Gyökeres forzó la situación al declararse en rebeldía y no presentarse a los entrenamientos.

Gyökeres firma el contrato con Arsenal junto al director deportivo Andrea Berta; el club gunner es el tercero en gastos en transferencias para esta temporada, con 223,56 millones de euros. Arsenal

Finalmente, todo se destrabó con el pago de Arsenal de 65,7 millones de euros fijos y otros 10,2 en variables por el atacante de 26 años, que firmó el contrato hasta 2030 y se incorporará directamente a la gira del plantel por Asia. Gyökeres se cotizó con los 97 goles en 102 partidos durante dos temporadas en Sporting Lisboa, en la que tuvo un despegue futbolístico que no había conseguido en su anterior paso por el fútbol inglés (Brighton, Swansea y Coventry). “Aquella experiencia [en Inglaterra] me ayudó mucho. Me hizo crecer como jugador y como persona. Aunque en aquel momento quería jugar en la Premier League, aprendí muchas otras cosas. Comprendí que no todo sale como uno quiere”, dijo Gyökeres, ya asentado ahora como un goleador de referencia.

“Estamos felices por tener a Viktor con nosotros. Impresiona la constancia que ha mostrado y sus goles hablan por sí solos”, fueron las palabras de bienvenida del entrenador Mikel Arteta.

Gyökeres fue el máximo goleador de la última liga de Portugal, con 39 tantos, ocho más que los 31 marcados en la española por Kylian Mbappé (Real Madrid), ganador del Botín de Oro con 61 puntos contra los 58,5 del sueco, a causa de que la La Liga multiplica por un coeficiente mayor que la de portuguesa. En una reciente entrevista con L’Equipe, Gyökeres dejó en claro cuál es su espejo: “Mi ídolo absoluto era Zlatan [Ibrahimovic], el mejor jugador de Suecia. En mi país todos lo admirábamos. Me inspiró muchísimo”. Llevará la camiseta 14, número emblemático en Arsenal desde que lo vistió Thierry Henry.

Los tres goles a Manchester City en la Champions

Subcampeón de las últimas tres Premier League, torneo que no gana desde hace 20 años, Arsenal está teniendo una agresiva incursión en el mercado de pases. La llegada del sueco se une a las de Martín Zubimendi (70 millones de euros), Noni Madueke (55,4), Cristhian Mosquera (15), Christian Norgaard (11,6) y Kepa Arrizabalaga (5,80).

El club de Londres lleva invertidos 223,56 millones en refuerzos y, en un mercado que estará abierto hasta el 31 de agosto, por ahora ocupa el tercer puesto en el ranking de dispendio en la Premier League. El primer lugar pertenece al campeón, Liverpool, con 308,68 millones. El club de Alexis Mac Allister viene de concretar el fichaje más alto de su historia, con los 125 millones desembolsados por el alemán Florian Wirtz. La inversión en ataque incluye a Hugo Ekitiké por 95 millones. En la defensa, para cubrir los laterales se quedó con Milos Kerkez (46,90) y Jeremie Frimpong (40).

Esta política agresiva en refuerzos ya le dio réditos a Chelsea en el Mundial de Clubes, cuando en los cuartos de final incorporó João Pedro, autor de dos goles en las semifinales y uno en la final. El brasileño estaba de vacaciones en la playa y se sumó tras un pago de 63,70 millones a Brighton. El campeón mundial lleva gastados 243,77 millones en este mercado, en el que sumó Liam Delap, autor de un gol en Estados Unidos 2025.

João Pedro, uno de los recientes refuerzos de Chelsea y autor de tres goles en el Mundial de Clubes, costó 63,7 millones de euros. Frank Franklin II - AP

Manchester City, que estaba bajo investigación por no cumplir el fair play financiero, desembolsó 145,70 millones por Tijjani Reijnders, Rayan Aït Nouri, Rayan Cherqui y Sverre Nypan. Su vecino, Manchester United, que esta temporada no disputará copas europeas, quiere dejar atrás su 15° puesto de la temporada anterior con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Diego León, por un total de 153,20 millones.

Entre los 20 clubes de la Premier League llevan desembolsados 1900 millones en refuerzos. Los que tienen saldo positivo entre compras y ventas son Nottingham, Bournemouth, Brentford, West Ham, Wolverhampton y Brighton. Para tener una idea lo que representan esos 1900 millones, vale decir que este monto supera a la suma de gastos en traspasos que llevan las otras cuatro grandes ligas europeas: Italia (666 millones), Alemania (476), España (409) y Francia (238). Unidas, las cuatro erogaron 1789 millones, 111 millones menos que la inglesa.

La Premier es considerada la mejor liga nacional del mundo y se hace valer en sus números: recibe 4000 millones de euros por derechos de televisación en el exterior. OLI SCARFF - AFP

Esta capacidad económica que pone a la Premier League por encima de las demás ligas está, en parte, sustentada en la venta de sus derechos televisivos internos, por una suma de 1956 millones para los próximos años, que llegan a casi 4000 millones con los derechos de retransmisión internacional. De todas maneras, no deja de haber sospechas sobre la sostenibilidad de los clubes, con egresos que superan a los ingresos. En algunos casos, como el de Manchester City, compensados por ser un “club-estado”, con Abu Dabi Group como propietario.

“Es una competencia basada en pérdidas millonarias de los clubes”, cuestionó Javier Tebas, presidente de la La Liga, de España. Un estudio de Deloitte también advirtió: “El sistema del fútbol inglés está muy tensionado. Se debe establecer estrategias a largo plazo para garantizar la estabilidad financiera en toda la liga”.